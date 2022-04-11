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Ekonomi Cari açık rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubat ayında 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolar oldu.

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Haber Merkezi AA
Cari işlemler hesabı Şubat 2022: Cari açık ne kadar oldu?
Cari açık rakamları belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın şubat ayında 624 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 167 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 737 milyon dolar artışla 1 milyar 235 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 387 milyon dolar azalarak 821 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, ocak ayına ilişkin cari işlemler açığı 7 milyar 112 milyon dolardan 6 milyar 982 milyon dolara revize edildi.

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