CarrefourSA ve HEKTAŞ İş Birliğiyle Türkiye’de “İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu” dönemi başlıyor

HEKTAŞ İzlenebilir Güvenli Gıda Uygulamasıyla CarrefourSA müşterileri, reyonlardaki sebze ürünlerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürünün nerede, ne zaman, hangi şartlarla üretildiğini ve analiz raporlarını öğrenebiliyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ’ın geliştirdiği İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesini Türkiye’de ilk uygulayan market oldu.

Sürdürülebilir tarıma destek vermeyi ve ürünün doğrusunu müşterileriyle buluşturmayı amaçlayan CarrefourSA, reyonlarında bulunan sebzelerin izlenebilir, güvenilebilir ve sürekli olarak belli bir standartta yetişmesini sağlayan HEKTAŞ İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile gıdada güvenli alışveriş dönemini başlattı.

QR Kod ile Ürünün Yer, Zaman ve Yetiştirilme Şartları Öğrenilebilecek

Uygulama ile birlikte CarrefourSA müşterileri, reyonlardaki sebze ürünlerinin üzerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürüne dair üretici bilgisi, yer, zaman ve yetiştirilme şartları ile akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşabilecekler. İş birliği kapsamındaki ilk ürünler, CarrefourSA’nın İstinye Hiper, Fulya Hiper, Metropol Hiper, Anadoluhisarı Gurme ve MKM Gurme marketlerinde müşterilerle buluştu.

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Doğrusu Kavramını Müşterilerimize Deneyimletiyoruz Konuya ilişkin değerlendirme yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları dile getirdi:

“CarrefourSA olarak her gün yüz binlerce müşterimiz için en doğru ürünleri belirleyip bu ürünleri işini özenle yapan doğru tedarikçilerden temin etmek için uzun yıllardır çalışıyoruz. HEKTAŞ İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu’yla iş birliği gerçekleştirerek doğrusu söylemimizi bir adım öteye taşıyıp müşterilerimize, satın aldıkları sebze ürünlerinin nerede, nasıl yetiştirildiğini, aylık analiz raporlarının sonuçlarını öğrenme fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimizin, herhangi bir kalıntı içermeyen sebze ürünlerini tüketmelerini sağlıyoruz. Bu alanda yapılan araştırmalara baktığımızda müşterilerin yüzde 87’si, satın aldığı ürünlerin üretim yerini öğrenmek istiyor. Platforma üye olarak misyonumuz olan doğrusu kavramını müşterilerimize deneyimletme sözümüzü de yerine getirmiş oluyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de bir ilke imza atmaktan mutluyuz. Gıda perakendeciliğinin öncü bir markası olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Blockchain Altyapısına Sahip HEKTAŞ İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu, Güvenli ve Değiştirilemez Bilgileri Tüketiciye Sunuyor

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ve yeni iş birlikleriyle ilgili OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer şunları söyledi:

“HEKTAŞ güvencesi altında yüksek teknoloji kullanarak akıllı seralarda üretilen, izlenilebilir ürünlerimizi ilk olarak CarrefourSA’da tüketiciyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemizle üreticilerin daha verimli üretim yapmalarına yönelik yapay zekâ destekli akıllı tarım teknolojileri üzerine sistemler geliştirirken, gıda güvenliğine dikkat çekerek, tüketicilerin tarımsal okuryazarlığını arttırmak amacıyla, blockchain teknolojisini de kullanıyoruz. Platform ayrıca, üretim yapılan seralardaki mahsullerin gelişimleri ve olası olumsuz durumları sensörler aracılığıyla uzaktan takip etmeyi, hızlı ve doğru müdahale ile verim kaybının önüne geçmeyi de sağlıyor. Böylece üreticilerimizin olumsuz koşullardan minumum düzeyde etkilenmeleri sağlanarak, menfaatleri korunurken, sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda da önemli adımlar atmamıza imkân sunuyor.”

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile birlikte tarım sektöründe blockchain teknolojisini kullanan ilk firmanın HEKTAŞ olduğunu söyleyen Ortakçıer: “Blockchain teknolojisiyle tarım sektöründeki paydaşlar tedarik zincirindeki her bir ürünün topraktan sofraya kadarki yolculuğunun tüm aşamalarını, kullanılan tüm girdiyi ve üretici tarafından yapılan uygulamaları izleyebiliyor. Blockchain teknolojisindeki bilgilerin değiştirilemez olması da tüketicilerin doğru bilgiye ulaşımını garanti ediyor. Özellikle tarımda ayrı bir önemi olan bu yeni teknolojinin ülkemizde yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Amaç Doğru Üretici ve Doğru Ürün

Platforma üyelikle birlikte CarrefourSA, yerli tohumla üretim yapan çiftçilerin mahsullerini izlenebilir sınıfına aldırarak müşterilerine doğru şartlarda üretilen sebze ürünleri sunmayı hedefliyor. Doğa için doğrusunu yapmaya özen gösteren CarrefourSA, bu ürünleri çevre dostu kâğıt tabaklarla müşterilerine sunacak.

Çiftçiler Daha Net Kararlar Alıyor

Platform kapsamında üretimi gerçekleştirilen ürünler, akıllı sera sistemleriyle takip ediliyor. Sistem ile seradaki iç ve dış ortam verileri, toprak ve bitkinin durumu, iklim şartları, elde edilen verilerin analizi kontrol edilerek, yönetilebiliyor. İç ve dış ortamlarda bulunan alıcılar sayesinde çiftçilere meteorolojik olaylar gibi durumlarda ileriye dönük daha kesin ve uygun karar alma imkânı tanınıyor.

CarrefourSA Hakkında:

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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 11.000 çalışanı ile “Yeni Nesil Market” vizyonu doğrultusunda 51 ilde faaliyet gösteren 706 marketi, 11 deposu ve online marketi Carrefoursa.com ile taze, kaliteli ve güvenilir şekilde 50 bin çeşit ürünü “Doğrusu CarrefourSA’da” anlayışı ile günde 500 binden fazla müşterisine ulaştırmaktadır.

HEKTAŞ hakkında:

HEKTAŞ, Türkiye bitki koruma sektörünün lider markalarından biri olup, Türkiye’nin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 400’den fazla bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması ürünlerinin üretim, satış ve pazarlamasını yapmaktadır. 64 yıllık geçmişe sahip olan HEKTAŞ, mevcut ürün yelpazesini geliştirirken, üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, insana, çevreye ve doğaya saygılı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına uygun ürünler sunmaktadır.

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