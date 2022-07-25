Ekonomi Çayır tırtılına karşı dron seferberliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çayır tırtılına karşı dron seferberliği

Trakya’da çayır tırtılı ile mücadele seferberliğine Türkiye’nin dört bir yanından drone eğitimi veren firmalarla elinde drone bulunan çiftçiler de katıldı.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Çayır tırtılına karşı dron seferberliği
Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç

Trakya’da çayır tırtılı ile mücadele seferberliğine Türkiye’nin dört bir yanından drone eğitimi veren firmalarla elinde drone bulunan çiftçiler de katıldı. Bölgedeki dronlu ilaçlama işlemlerine Mardin'den katılan Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, “Trakya için Adana, Çorum, Antalya, Diyarbakır, Çorum, İzmir ve Trabzon illerinden birçok kişi ilaçlama çalışmalarına katılım sağladı. İl Tarım müdürlükleri ve ziraat odalarının WhatsApp grupları aracılığı ile ulaşılan drone eğitmenleri ve drone lisansı bulunan 50’den fazla kişi Türkiye'nin her yerinden Trakya'ya geldi" dedi.

İLAÇLAMALAR TAMAMLANDI

Çayır tırtılına karşı mücadele çalışmalarında ilaçlamaların yüzde 99 tamamlandığını vurgulayan Kılınç, "Bir haftadan uzun süredir bölgede girmediğimiz tarla kalmadı. Ayçiçeklerinin sağlığı da yerine gelmeye başladı. Zaten zarar gören ekinler yüzde 4 bile değildi. Ancak bunun yayılmasını diğer ekinlerin zarar görmesini ilaçlamalar ile engelledik. Bir doktor hasta ilişkisi gibi tüm tarlaların sağlığına kavuşması için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Her tarlaya farklı karışım

  • Bölgedeki tarlaların yüzde 18'inde görülen çayır tırtılları da çeşitlilik gösteriyor. Edinilen bilgilere göre, bazı tırtıllar ayçiçeklerinin sadece yapraklarını yerken bazı cinsleri en yukarılara kadar çıkarak tüm ayçiçeğini kurutabiliyor. Bu kapsamda, hazırlanan ilaçlar tarladan tarlaya farklılık gösteriyor. Karışımlardaki bazı maddeler sadece yumurtaları öldürürken larvaların yaşamasına olanak tanıyor. Hem larva hem yumurta olan tarlalara çayır tırtıllarının yoğunluğuna göre ilaçlama yapılıyor. Ayrıca droneların ilaçları yağmur damlası şeklinde tarlaya serpiştirmesi ilaçlamadaki kalitenin yüzde 100’e ulaşmasını sağlıyor.

Mücadele için tarlayı derin sürün

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya’da görülen çayır tırtılı ile mücadele amacıyla "Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı Zirai Mücadele Teknik Talimatı" hazırladı. Talimatta yer alan bilgilere göre, pupa kokonlarının bir kısmının derine düşmesi ve kelebeklerin toprak yüzüne çıkamaması için sonbaharda tarlaların derin sürülmesi gerekiyor. Ayrıca yonca, tirfil, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi popülasyonun azaltılması bakımından önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Trakya'da çayır tırtılı istilası: Arılar kovana çekilince dronlar havalanıyor
FOTOĞRAF 18
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Tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ilçelerinde görüldü.
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Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle büyük oranda ilaçlandı.
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Bölgede yaklaşık 4 milyon dekarlık ekim alanından 260 bin dekar alanda görülen tırtılla mücadele kapsamında ayçiçeği tarlalarının tamamına yakınına ilaç sıkıldı. Kalan kısımlarda çalışmalar ise rüzgar nedeniyle insansız hava araçlarının kalkamaması nedeniyle tamamlanamadı. Bu alanlarda ilaçlamalar akşam ve gece saatlerinde sürdürülüyor.
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Havadan ilaçlama ekipleri, arıların polen toplamaya son verdiği ve kovanlara çekildiği akşam saatlerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.
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Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgedeki ayçiçeği tarlalarını kurtarmaya çalışırken, arılara da zarar verilmemesi amacıyla ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılmaya başlandığını söyledi.
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Arı popülasyonunun da çok önemli olduğunu ifade eden Aksoy, ayçiçekleri kadar onların da korunması gerektiğini kaydetti.
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Özellikle arıların kovanlara çekildiği saatlerde ilaçlamaya özen gösterdiklerini dile getiren Aksoy, \"Kırklareli'nde bütün alanları ilaçlamış olduk. Yaklaşık 100 bin dekar alanın ilaçlaması bitti. Zararlı baskı altına alınmış oldu. İlaçlamaların hepsini arıların yuvalarına döndüğü saatte yapmaya çalışıyoruz. Akşam saatleri hem serin oluyor, ilacın buharlaşması engellenmiş oluyor hem de özellikle arılar ve diğer canlılara zarar verilmiyor.\" diye konuştu.
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İlde büyük oranda zararlının yok edildiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
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\"Belki lokal bölgelerde de çıkarsa zarar yapmaz. Kırklareli'nde bu sene yaklaşık 900 bin dekar ekim alanımız var ama ikinci ekim alanıyla birlikte bu 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu seneki rekoltemizi de 250 bin tonla 275 bin ton arasında bekliyoruz. Henüz hasat olmadığı için erken konuşmak da doğru değil ama bu sene bizim rekoltede bir değişiklik beklemiyoruz.\"
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Çiftçi Halil Özdinç de ayçiçeği tarlasına çayır tırtılının zarar verdiğini tespit etmesi üzerine ilaçlattığını anlattı.<br><br>Edirne ve Tekirdağ da ilaçlamalar arıların zarar görmemesi için büyük oranda akşam saatlerinde yapılmaya başlandı.
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Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Title
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor
Trakya'da çayır tırtılı istilası: Arılar kovana çekilince dronlar havalanıyor
Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı, kalan kısımlar arıların zarar görmemesi amacıyla akşam saatlerinde ilaçlanıyor.

Çayır tırtılına dronlu ilaçlama
GÜNDEM
Çayır tırtılına dronlu ilaçlama
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