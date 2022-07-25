Çayır tırtılına karşı dron seferberliği

Trakya’da çayır tırtılı ile mücadele seferberliğine Türkiye’nin dört bir yanından drone eğitimi veren firmalarla elinde drone bulunan çiftçiler de katıldı. Bölgedeki dronlu ilaçlama işlemlerine Mardin'den katılan Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, “Trakya için Adana, Çorum, Antalya, Diyarbakır, Çorum, İzmir ve Trabzon illerinden birçok kişi ilaçlama çalışmalarına katılım sağladı. İl Tarım müdürlükleri ve ziraat odalarının WhatsApp grupları aracılığı ile ulaşılan drone eğitmenleri ve drone lisansı bulunan 50’den fazla kişi Türkiye'nin her yerinden Trakya'ya geldi" dedi.

İLAÇLAMALAR TAMAMLANDI

Çayır tırtılına karşı mücadele çalışmalarında ilaçlamaların yüzde 99 tamamlandığını vurgulayan Kılınç, "Bir haftadan uzun süredir bölgede girmediğimiz tarla kalmadı. Ayçiçeklerinin sağlığı da yerine gelmeye başladı. Zaten zarar gören ekinler yüzde 4 bile değildi. Ancak bunun yayılmasını diğer ekinlerin zarar görmesini ilaçlamalar ile engelledik. Bir doktor hasta ilişkisi gibi tüm tarlaların sağlığına kavuşması için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

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Her tarlaya farklı karışım

Bölgedeki tarlaların yüzde 18'inde görülen çayır tırtılları da çeşitlilik gösteriyor. Edinilen bilgilere göre, bazı tırtıllar ayçiçeklerinin sadece yapraklarını yerken bazı cinsleri en yukarılara kadar çıkarak tüm ayçiçeğini kurutabiliyor. Bu kapsamda, hazırlanan ilaçlar tarladan tarlaya farklılık gösteriyor. Karışımlardaki bazı maddeler sadece yumurtaları öldürürken larvaların yaşamasına olanak tanıyor. Hem larva hem yumurta olan tarlalara çayır tırtıllarının yoğunluğuna göre ilaçlama yapılıyor. Ayrıca droneların ilaçları yağmur damlası şeklinde tarlaya serpiştirmesi ilaçlamadaki kalitenin yüzde 100’e ulaşmasını sağlıyor.

Mücadele için tarlayı derin sürün

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya’da görülen çayır tırtılı ile mücadele amacıyla "Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı Zirai Mücadele Teknik Talimatı" hazırladı. Talimatta yer alan bilgilere göre, pupa kokonlarının bir kısmının derine düşmesi ve kelebeklerin toprak yüzüne çıkamaması için sonbaharda tarlaların derin sürülmesi gerekiyor. Ayrıca yonca, tirfil, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi popülasyonun azaltılması bakımından önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor.