Çevre Bakanı Murat Kurum: Kiralarda düşüş bekliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüksek konut fiyatları ve kiralarda ciddi gerilemeler olacağını söyledi. Pandemi etkisinin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, belirten Kurum, "Ülkeler, üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin de önümüzdeki ay netleşeceğini proje için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Kurum, projenin tüm detaylarının eylül’de açıklanacağını söyledi.

MALİYETLERDE GERİLEME BAŞLADI

Fiyatlarda son dönemlerde suni bir artış olduğunu belirten Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığını söyledi. “Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak” diyen Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 81 ile sosyal konut projesini de hatırlattı. Kurum, “İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut ve kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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