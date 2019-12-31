Ekonomi Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı Naylon poşetlerden ücret almayanlara da ceza uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı: Naylon poşetlerden ücret almayanlara da ceza uygulanacak!

Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı: Naylon poşetlerden ücret almayanlara da ceza uygulanacak

Çevreyi kirletenlere 351, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara bin 895 lira, naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için ise 15 lira 16 kuruş ceza uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Naylon poşetlerden ücret almayanlara da ceza uygulanacak.
Naylon poşetlerden ücret almayanlara da ceza uygulanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecekidari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere verilen ceza 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza bin 895 liraya, naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan ceza ise 15 lira 16 kuruşa yükseldi.

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Gürültü kirliliğine yönelik 14 bin 740 lira ceza kesilecek

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası da 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarıldı. Ayrıca konutlarda vatandaşın yol açtığı gürültü kirliliğine yönelik bin 461 lira, araçlarda abart egzoz kullananlara 4 bin 412 lira, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine neden olanlara 14 bin 740 lira ceza kesilecek.

Eğlence mekanlarında gürültüye yol açan işletmecilere verilen ceza, yeni yılda 44 bin 245 lira olarak uygulanacak.

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Atıklarını toprağa dökenlere 88 bin 499 lira, özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere 73 bin 747 lira, sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara 368 bin 789 lira ceza verilecek.

Tehlikeli atıklarda ise bu miktar 1 milyon 106 bin 367 liraya yükseldi

Anız yakanlara dekar başına kesilen 60 lira 11 kuruşluk ceza miktarı 73 liraya çıkarılırken, yasalara aykırı kum, çakıl alanlara yönelik ceza, metreküp başına 360 lira 98 kuruştan 442 liraya yükseldi.

Ülkeye bildirilmeden tehlikeli atık girişi ile atık ihracatı yapanlara verilen ceza miktarı 7 milyon 376 bin lira oldu.

Tehlikesiz atıkları mevzuata aykırı toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşümünü sağlayan, tekrar kullanan ve bertaraf edenlere uygulanan ceza miktarı 265 bin 497 liraya çıktı. Tehlikeli atıklarda ise bu miktar 1 milyon 106 bin 367 liraya yükseldi.

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Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
Hayat

Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.
Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin
Hayat

Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli’den şarkı geldi. Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini belirten Kekilli, “Emniyet kemerimizi bağlayıp uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın” dedi.

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