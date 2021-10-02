Ekonomi Çinde enerji kırmızı alarmı Depoları fulleyin
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin’de enerji kırmızı alarmı:  Depoları fulleyin

Çin yönetimi yaşanan enerji krizine karşı harekete geçti. Pekin’de toplanan enerji şirketi yöneticilerine kışa yönelik stokları en üst düzeye çıkarma talimatı verildi. “Ne pahasına olursa olsun” mesajıyla verilen talimatta, elektrik kesintilerine müsamaha gösterilmeyeceği de belirtildi. Talimatın küresel emtia fiyatlarında artışa sebep olmasından endişe duyuluyor.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Çin’de enerji kırmızı alarmı: ​Depoları fulleyin
Fotoğraf: Arşiv

Çin’de fabrikaların kapanmasına ve binlerce hanenin karanlıkta kalmasına neden olan enerji krizinin ardından Pekin yönetimi olağanüstü tedbirlere başvurmaya hazırlanıyor. Pekin, devlet kontrolündeki enerji şirketleri yöneticilerini bir araya getirdiği toplantıda, ne pahasına olursa olsun, kış ayı için akaryakıt stoklarının teminat altına alınması istendi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi son haftalarda derin bir enerji kriziyle karşı karşıya. Çin’de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle fabrikaların ya tamamen ya da kısmen kapanması, üretimi ve küresel tedarik zincirini vurmuş durumda.

Han Zheng
Han Zheng

ÜLKENİN AYAKTA KALMASINI SAĞLAYIN

  • Çin’in enerji sektörü ve endüstriyel üretiminden sorumlu Başbakan Yardımcısı Han Zheng, enerji şirketi yöneticilerine ülkenin ayakta kalmasını sağlayacak akaryakıta sahip olduğunu garanti altına almalarını, Pekin’in elektrik kesintilerine müsamaha göstermeyeceğini belirterek adeta aba altından sopa gösterdi. Enerji krizi nedeniyle Çin’in bu yılki büyüme oranına yönelik tahminlerde aşağı yönlü düzeltme geldi.

EMTİA FİYATLARINDA YÜKSELİŞ ENDİŞESİ

Çin Başbakan Yardımcısı’nın enerji şirketleriyle yaptığı toplantıdan sızan açıklamalar küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Pekin’in talimatı sonrası akaryakıt ürünlerine oluşacak aşırı talebin halihazırda rekor seviyedeki emtia fiyatlarını daha da yükseltmesinden endişe duyuluyor. Yüksek talebin küresel piyasalarda sert dalgalanmalara sebep olabileceği kaydediliyor.

KÖMÜR REKORA KOŞTU

  • Ülkede enerji krizi özellikle kuzeydoğu bölgelerde etkili olurken, sorunun Kovid-19 salgını sonrasında yaşanan talep patlaması, kömür fiyatlarının zirveyi görmesi, elektrik fiyatlarında kontrol rejimi ve sert emisyon hedefleri kaynaklı olduğu kaydediliyor. Çin’de kömür vadeli işlemler perşembe günü rekor seviyeye ulaşmıştı. Krizden birçok markanın yanı sıra Apple ve Tesla gibi dev şirketler de etkilenmiş durumda.
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