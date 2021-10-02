Çin’de enerji kırmızı alarmı: ​Depoları fulleyin

Çin’de fabrikaların kapanmasına ve binlerce hanenin karanlıkta kalmasına neden olan enerji krizinin ardından Pekin yönetimi olağanüstü tedbirlere başvurmaya hazırlanıyor. Pekin, devlet kontrolündeki enerji şirketleri yöneticilerini bir araya getirdiği toplantıda, ne pahasına olursa olsun, kış ayı için akaryakıt stoklarının teminat altına alınması istendi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi son haftalarda derin bir enerji kriziyle karşı karşıya. Çin’de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle fabrikaların ya tamamen ya da kısmen kapanması, üretimi ve küresel tedarik zincirini vurmuş durumda.

Han Zheng

ÜLKENİN AYAKTA KALMASINI SAĞLAYIN

Çin’in enerji sektörü ve endüstriyel üretiminden sorumlu Başbakan Yardımcısı Han Zheng, enerji şirketi yöneticilerine ülkenin ayakta kalmasını sağlayacak akaryakıta sahip olduğunu garanti altına almalarını, Pekin’in elektrik kesintilerine müsamaha göstermeyeceğini belirterek adeta aba altından sopa gösterdi. Enerji krizi nedeniyle Çin’in bu yılki büyüme oranına yönelik tahminlerde aşağı yönlü düzeltme geldi.

EMTİA FİYATLARINDA YÜKSELİŞ ENDİŞESİ

Çin Başbakan Yardımcısı’nın enerji şirketleriyle yaptığı toplantıdan sızan açıklamalar küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Pekin’in talimatı sonrası akaryakıt ürünlerine oluşacak aşırı talebin halihazırda rekor seviyedeki emtia fiyatlarını daha da yükseltmesinden endişe duyuluyor. Yüksek talebin küresel piyasalarda sert dalgalanmalara sebep olabileceği kaydediliyor.

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KÖMÜR REKORA KOŞTU