Çin'in anti-damping oyunu deşifre oldu

İnceleme sürecinin, yerli üretici Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine başlatıldığı belirtildi. Türkiye'de daha önce Çin, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli ithalata karşı ton başına değişen tutarlarda önlemler yürürlüğe konulmuştu. Son olarak 2024 yılında yapılan nihai gözden geçirme soruşturmasıyla tedbirler devam ettirilmişti.

Bakanlık incelemesinde, Romanya'dan yapılan ithalatta son yıllarda dikkat çekici bir artış olduğu tespit edildi. Romanya'dan ithalat 2023'te 79 ton iken 2024'te 283 tona, 2025'te ise bin 419 tona yükseldi. Uluslararası ticaret verileri ise Romanya'nın aynı dönemde Çin'den söz konusu üründe yüksek miktarda ithalat yaptığını gösteriyor. Ayrıca Romanya'nın bu üründeki ihracatında Türkiye'nin payı hızla artarak ilk sıraya yükseldi. Bakanlık değerlendirmesinde, Çin menşeli ithalata uygulanan anti-damping önlemlerinin Romanya üzerinden yapılan ticaret yoluyla etkisiz kılınmış olabileceğine yönelik bulgular bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Romanya menşeli veya çıkışlı ürünler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma sürecinde ithalatçılar, üreticiler ve ilgili tarafların bilgi sunabilmeleri için 37 gün süre tanınacak.