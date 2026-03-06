Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Altın fiyatları neden düştü

Altın fiyatları neden düştü

14:226/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Altın fiyatları neden beklentileri karşılamadı?
Altın fiyatları neden beklentileri karşılamadı?

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü beklenti vardı. Fakat umulan olmadı, altın fiyatları savaşın üçüncü gününden itibaren düşüşe geçti. Peki piyasalardaki bu beklenti neden boşa çıktı yakından bakalım.

Savaşa rağmen altın fiyatlarının düşmesinin dört nedeni var. Nedenlerden ilki dolar tercihi. Yatırımcılar krizin başında dolara kaçtı. Dolar güçlendi ve altın fiyatları düştü. Diğer neden ise artan petrol fiyatları. Enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalması riski, yatırımcıları altından uzaklaştırdı.

Altın ve gümüş nakde çevrildi

Yatırımcılar altın ve gümüşlerini yüksek kârdan satıp, nakde geçti. Bu da altın fiyatların düşüşünü hızlandırdı. Saldırı beklentisi, yatırımcıları tedbire itti. Olay gerçekleşince de satışlar geldi ve altın fiyatı geriledi. Tüm bu gerekçeler nedeniyle, altında beklenen yükseliş gerçekleşmedi.


YouTube
Ekonomi
06 Mart, Cuma



#altın fiyatları
#6 Mart 2026 altın fiyatları
#6 Mart altın fiyatları
#7 Mart altın fiyatları
#7 Mart 2026 altın fiyatları
#altın düştü mü
#altın ne kadar oldu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA 2026! TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi!