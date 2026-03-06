Altın fiyatları neden düştü

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü beklenti vardı. Fakat umulan olmadı, altın fiyatları savaşın üçüncü gününden itibaren düşüşe geçti. Peki piyasalardaki bu beklenti neden boşa çıktı yakından bakalım.
Savaşa rağmen altın fiyatlarının düşmesinin dört nedeni var. Nedenlerden ilki dolar tercihi. Yatırımcılar krizin başında dolara kaçtı. Dolar güçlendi ve altın fiyatları düştü. Diğer neden ise artan petrol fiyatları. Enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalması riski, yatırımcıları altından uzaklaştırdı.
Yatırımcılar altın ve gümüşlerini yüksek kârdan satıp, nakde geçti. Bu da altın fiyatların düşüşünü hızlandırdı. Saldırı beklentisi, yatırımcıları tedbire itti. Olay gerçekleşince de satışlar geldi ve altın fiyatı geriledi. Tüm bu gerekçeler nedeniyle, altında beklenen yükseliş gerçekleşmedi.