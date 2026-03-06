Altın fiyatları neden düştü

Savaşa rağmen altın fiyatlarının düşmesinin dört nedeni var. Nedenlerden ilki dolar tercihi. Yatırımcılar krizin başında dolara kaçtı. Dolar güçlendi ve altın fiyatları düştü. Diğer neden ise artan petrol fiyatları. Enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalması riski, yatırımcıları altından uzaklaştırdı.