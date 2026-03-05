ALTIN FİYATLARI 5 MART 2026





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8624, satışta 44,0382 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1623, sterlin/dolar paritesi 1,3364 ve dolar/yen paritesi 157,290 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.