ABD ve İran arasındaki gerilim küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Gram altın fiyatı 7.300 seviyelerinde. Peki, önümüzdeki süreçte altın fiyatları için ne öngörülüyor? İşte 5 Mart 2026 altın fiyatlarında son durum. Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Mart itibariyle altın fiyatlarında son durum.
Canlı altın fiyatları 5 Mart 2026 Perşembe günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, artan jeopolitik belirsizlik güvenli liman talebini destekledi. Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Altının onsu 5.177 dolar seviyesine çıkarak son düşüşün ardından toparlandı. Gram altın serbest piyasada 7 bin 325 lira bandında seyrediyor.
ALTIN FİYATLARI 5 MART 2026
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8624, satışta 44,0382 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8606, satışta 44,0363 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1623, sterlin/dolar paritesi 1,3364 ve dolar/yen paritesi 157,290 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.325,44
Satış: 7.326,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.716,4000
Satış: 11.974,2900
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.362,24
Satış: 23.951,09
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.553,00
Satış: 49.088,00
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış: 46.865,5900
Satış: 47.750,6700