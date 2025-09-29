Çinli markalar gümrüğü aştı

İthal otomobillere getirilen gümrük düzenlemesi en çok Çinli markaları sevindirdi. Geçmişte yüzde 60’ı bulan gümrük vergisiyle satış performansları düşen Çinli markaları da kapsayan düzenlemeyle yüzde 35’e düşen vergiler anında fiyatlara indirim olarak yansıdı. Markaların içten yanmalı modellerin satışında ikinci baharı yaşayacağı ifade ediliyor





GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜŞÜ LİSTE FİYATINA YANSIDI

22 Eylül’de devreye alınan yeni ithal otomobil gümrük düzenlemesinde 60 gün geçiş uygulaması olmasına rağmen Çinli birçok marka liste fiyatlarında indirime gitti. Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Çinli MG, kararın ardından düzenleme yaparak, MG7 için 180 bin lira varan indirimler devreye alındı. Yeni HS Luxury modelinde ise sınırlı sayıda stok için 2 milyon 380 bin lira olarak belirledi. Böylece HS Luxury modelinde 259 bin lira indirim yapılmış oldu.





CHERY'DEN 350 BİN LİRAYA VARAN İNDİRİM

İçten yanmalı araçta en çok satışa imza atan Chery ise Omoda5 modelinde 350 bin lira indirime gitti. Aracın başlangıç fiyatı 2 milyon 145 bin liradan 1 milyon 795 bin liraya kadar düştü. Tiggo7 ise 2 milyon 250 bin liradan 2 milyon 70 bin liraya, Tiggo8 ise 2 milyon 385 bin liradan 2 milyon 180 bin liraya düştü.





SATIŞLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK

Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında satış yapan 12 Çinli markanın toplam satış adedi yıl boyunca 88 bin 287’yi bulmuştu. 7 bölgede 20 servis şartı düzenlemesiyle sayıları 10’a kadar düşen Çinli markalar bu yılın ilk 8 ayında 59 bin 757 satışa kadar düştü. Yapılan yeni gümrük düzenlemesiyle birlikte vergi yükü hafifleyen Çinli otomotiv markalarının pazar payını yükseltmesi bekleniyor.





ABD’DEN LÜKS AKINI YAŞANABİLİR

Yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmede bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yıllardır yüksek vergi yükleriyle ithal edilen bazı araçlarda ibre bu kez aşağıya döndü. Son yıllarda Türkiye yollarında hızla çoğalan Chery, BYD, MG, Skywell gibi Çinli markalar için bu karar adeta bir fırsat oluşturdu. ABD tarafında ise Ford Mustang ve Jeep Wrangler gibi özel üretim modellerde benzer bir rahatlama görülecek. Tüketiciler açısından bakıldığında, bu kararın kısa vadede daha cazip kampanyalar, indirimler ve fiyat avantajları doğuracağını söylemek yanlış olmaz. Öte yandan Çin ve ABD menşeli araçlarda sıfır fiyatları düştükçe, ikinci elde de fiyatlarda bir gevşeme göreceğiz” dedi.



