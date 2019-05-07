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Ekonomi Çipli kimlik için1 günde randevu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Çipli kimlik kartı için nasıl randevu alınır?

Çipli kimlik için 1 günde randevu

İçişleri Bakanlığı, kimlik, ehliyet ve pasaport alımlarında 61 güne kadar uzayan randevu sürelerinin yeni dönemde 1 güne düşürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv: Çiplik kimlik kartı
Arşiv: Çiplik kimlik kartı

Geçen yıl Nisan ayında başlatılan, ‘Üçü Bir Yerde’ uygulaması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

19 MİLYON KİMLİK BASILDI

Bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaportun basıldığı kaydedildi. 2016 yılından bu yana basılan yeni çipli kimlik kartı sayısı ise 39 milyon 343 bin 355 oldu Nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısını artırılmasının ardından kimlik, ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni sistemde randevu tarihi ve saatini kendisi belirleyebiliyor.

Ayrıca 65 yaş önceliği ile yaşlı vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyor. Acil durumlar sebebiyle randevu almak isteyenlere nüfus müdürlüklerinde verilen randevusuz kota sayısı 4 kat artırıldı.

ORTALAMA 2-3 GÜNE TESLİM

Nüfus müdürlükleri, mevsimsel ve dönemsel farklılıklarla birlikte 3 belge tipinde günlük ortalama 80 bin başvuru alıyor. En yüksek başvuru yeni randevu sisteminin devreye girmesinden sonra yapıldı, 172 bin başvuru alındı. Uygulama ilk başladığı zamanlarda belgeler başvuru sahiplerine İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama 10 günde teslim edilirken, şu anda ortalama 2 -3 gün içerisinde ulaşıyor.

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