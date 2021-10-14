Çırak olarak başlamıştı şimdi 90 ülkeye ihracat yapıyor: Meslek liselerine olumsuz algının değişmesi gerekli

Aytekin Kılıç, meslek hayatına başlama serüvenini anlattı. 1983 yılında henüz 13 yaşındayken bir şirkette çırak olarak çalışmaya başladığını belirten Kılıç, 1986'da şimdiki adıyla mesleki eğitim merkezi olan çıraklık eğitim merkezine girdiğini söyledi.

Buradan mezun olduğu 1989 yılında kalfa olarak işine devam ettiğini belirten Kılıç, "Bir müddet sonra ustalık ve eğitici ustalık belgesini aldım. Yıllar içinde firmamızda çırak, kalfa, usta, usta başı ve yönetici olarak görev yaptım. 2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum. Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik. Beni yetiştiren ustabaşım da benim çalışanım oldu. Hiçbir zaman işveren-çalışan ilişkimiz olmadı. Hala görünce elini öperim." dedi.

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"Ustaya asgari ücretin en az 2 katını vermek zorundayız"

Kılıç, mesleki eğitim merkezinde aldığı eğitim sayesinde sanayide değişen teknolojiye hızla ayak uydurabildiğini vurguladı. Kılıç, bir insanın beceri kazanabilmesi için mesleki eğitim merkezlerinin şart olduğunu ifade etti.

Herkesin üniversite okuması gerekmediğini söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Bizim ilk çıraklık dönemlerimizde mühendis parmakla gösterilecek kadar azdı ama şimdi çok fazla. Herkes mühendis olacak diye bir kaide yok. Fabrikamızda 120 kişi çalışıyor. Bunun 13'ü mühendis. Mesleki yeterlilikten gelen öğrenciler, lisans eğitimi alan kişilerden daha değerli bizim için. Çıraklar bugün asgari ücret alabiliyor. Asgari ücretle çalışan mühendis de var ama bir ustaya en az asgari ücretin 2 katını vermek durumundasınız. Çünkü yetişen nitelikli eleman sayısı oldukça az. Bunu artırmamız lazım."

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"Oğlum da çıraklıktan mezun"

Kılıç, şu anda çırak denilen öğrencilerin firmaya geliş yaşının 16-18 olduğunu, bu yaştan sonra çocukların zor eğitildiğini dile getirdi.

Kendi dönemlerinde 12 yaşında okula girip meslek öğrenmeye başladıklarını belirten Kılıç, "11-14 yaş arasında mesleği çok iyi öğreniyorsunuz. Burada öğrenciler çalıştırılmıyor, sadece işi öğreniyorlar." dedi.

Kozanoğlu Kozmaksan çatısı altında meslek lisesi yapacaklarını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Kendi elemanımızı, kendimiz yetiştirelim istiyoruz. Mühendis bulamıyorum diye bir kaygım yok, şu anda CV istesem 100 kişi gelir ama dişlici, CNC operatörü istesem bir kişi zor gelir. Ben bu mesleğin içinden çıktım. Mevcut sistem bana ihtiyaç duyduğunda, ben sisteme tekrar dahil olup, bildiklerimi öğretip gösterebiliyorum. Şu anda sistemin çok iyi bir işleyişi var. Benim oğlum da çıraklıktan mezun oldu ve şimdi fabrikanın başına geçti. Altında da mühendisler çalışıyor."

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"Çocukların maaşını asgari ücrete tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere yönelik müjdesini olumlu bulduklarını belirten Kılıç, "Biz öğrencilerin maaşını asgari ücrete kadar tamamlayacağız. Ben diğer işveren arkadaşlarımdan da aynı hassasiyeti öğrencilere göstermesini istiyorum. Çocukları teşvik etmeye devam edelim. Aileler çocuğu çırak olacak diye ön yargılı olabiliyor. Özellikle medyada meslek liselerine yönelik olumsuz algının değiştirilmesi gerekli." diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde

FOTOĞRAF 5 Ünsal Sarışan, Bartın’da çocuk yaşta öğrendiği ahşap tekne imalatını 38 yıldır sürdürüyor. 10 yıl önce Yakakent’te yerleşerek açtığı tente tersanesinde balıkçılara ahşap tekne yapan Sarışan, bunun yanında sipariş olursa yatta yapıyor. Çırak bulamadığı için tek başına çalışmak zorunda kalan ahşap balıkçı tekesi ustası, teknenin boyuna göre 1-4 ay arasında teslim ediyor. Ahşap balıkçı tekne ustası Ünsal Sarışan, “Bu işi 1983 yılından beri yapıyorum. Bunun içinde kalfalık ve çıraklık da var. Tekne yapımına talep var. Hiç boş zamanın yok. Tekneyi kestane ağacından yapıyoruz. Her zaman bulduğumuz bir ağaç. Ordu’dan Giresun’dan buluyoruz. Teknenin boyuna göre 1 ay süren var, 3 ay süren var, 4 ay süren var. Tekneye buranında ihtiyacı var. Sinop , Samsun, Alaçam, Toplu, Gerze hepsine de tekne yaptım. Bizim zamanımızdaki gibi çıraklığa talep yok. Bu iş 5-10 sene sonra bitebilir. Burada benden başka yapan yok. Ben de bıraktığım zaman burada tekne yapan olmaz. Çırak olarak kimse de gelmedi. Gelseydi şimdiye kadar öğrenirdi Ben buraya geleli 10 sene oluyor. Ben sanatı 6 senede öğrendim, o da öğrenebilirdi. Şimdiki çocuklar daha zeki. Daha çabuk öğrenebilirlerdi ama talep hiç yok” dedi. Çocukken başladığı mesleğinin 38 yıldır başında: Çırak bulamadığı için tek başına sürdürüyor Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Ünsal Sarışan, 14 yaşında çırak olarak başladığı ahşap tekne imalatını çırak bulamadığı için tek başına sürdürüyor.

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