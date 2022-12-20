Coca Cola'ya 272 milyon TL'lik ceza

Coca Cola İçecek'ten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, bu cezaya ilişkin İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek, şirketin bu karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağı bildirildi.
Açıklamada, CCSD'ye iletilen para cezasının, yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 204.1 milyon TL olarak yasal süresi içerisinde ödeneceği de belirtilerek, şirketin 31.12.2022 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayıracağı da kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, cezanın iptaline ilişkin öncelikle Ankara İdare Mahkemelerinde yasal süre içinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılacağı kaydedildi.
EKONOMİ
İçeriği sır gibi saklanıyordu: Danıştay’dan kritik Coca-Cola kararı
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Coca-Colayı içeceğe kokaini geri koymak için satın almak istediğini açıkladı.
Muskın paylaşımı, milyarderin Twitterı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almasından iki gün sonra geldi.
KOLA İK ÜRETİLDİĞİNDE TARİFİNDE KOKAİN VARDIBununla birlikte, Muskın Coca-Cola hakkındaki yorumları büyük ihtimalle alay konusu olsa da, bazı tarihsel gerçekleri de taşıyorlar. ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsüne (National Institute on Drug Abuse) göre, kokain 1885te Atlantalı bir eczacı olan John Pemberton içeceği ilk kez ürettiğinde yasaldı.
O zamanlar Pembertonın tarifi, koka yapraklarından elde edilen bir kokain özütü içeriyordu. Pemberton, İçeceği patentli bir ilaç ve beyin toniği” ve entelektüel içecek olarak nitelendirdi.
The Coca-Cola Company ile ilgili 1988 tarihli bir New York Times makalesi, kokainin başlangıçta içeceğe nasıl dahil edildiğini ancak 1900lerde içecekten çıkarıldığını da bildirdi.
HUNTER MI İSTEDİ?Muskın Coca Cola hakkında viral hale gelen tweeti, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Bidenın belgelenmiş uyuşturucu kullanımını eleştirilen Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebertten de bir yanıt aldı. Boebert, Musk’a Hunter senden iyilik mi istedi? diye sordu.
Diğer taraftan, 50 yaşındaki Muskın Twitterı satın aldığı duyurulduğundan beri, platform kullanıcılarının çoğu, daha sonra hangi şirketleri satın alması gerektiği konusunda ona önerilerde bulundu.
Bir Twitter kullanıcısı, Muskın Firefly dizisinin yeşil ışıklı bir başka sezonunu almak için Foxu satın alması gerektiğini yazdı. Musk, Aslında bilim kurgu içeren bir bilim kurgu dizisi harika olurdu” yanıtını verdi.
Öte yandan Twitter, Musk’ın satın alma işleminden bu yana kullanıcı sayılarında büyük dalgalanmalar gördü. ABD’de politik olarak sol eğilimli hesaplar binlerce takipçi kaybederken, sağcı hesaplar takipçi kazandı.
Elon Musk ne yapacağını şaşırdı: Coca Cola'yı alıp içine kokain koyacağım
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasından iki gün sonra, gözünü Coca Cola'ya diktiğini duyurdu. Dünyanın en zengin insanı, kolaya kokainin yeniden eklenmesi için ABD'li şirketi almak istediğini açıkladı. Kola, 1800'lü yılların sonunda bulunduğunda tarifinde kokain vardı.