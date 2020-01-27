Ekonomi Corona virüsü petrolü de vurdu 60 doların altına düştü
DÜNYA EKONOMİSİ

Corona virüsü petrolü de vurdu: 60 doların altına düştü

Petrol fiyatlarındaki düşüş, dünyanın en büyük petrol tedarikçişi Çin’de yayılmaya devam eden coronavirüs nedeniyle sürüyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.57 düşüşle 59.13 dolara geriledi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüse bağlı olarak ölenlerin sayısı 81’e ulaşırken, vaka sayısı da yaklaşık 3 bin kişiye çıktı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud petrol piyasasını sakinleştirmeye çalışsa da virüsün küresel petrol talebini “fazlasıyla kısıtlı” olacak şekilde etkilediği belirtildi.

Virüsün dünyanın en büyük ikinci petrol tedarikçisi ABD’de de tespit edilmesinin ardından Hazine getirileri düştü.

60 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.57 düşüşle 59.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.55 düşüşle 52.81 dolardan işlem görüyor.

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