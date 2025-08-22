Cumhur Reyonu'na halktan destek

Yeni Şafak’ın uzmanlarla görüşerek hazırladığı ve öneri olarak gündeme getirdiği Cumhur Reyonu fikri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Türkiye genelinde 55 bini aşkın şubesi bulunan zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulabileceğine ilişkin haberimiz, dün dijital mecralarda, televizyonlarda ve sosyal medya platformlarında konuşulan konuların başında geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan projeye; hem yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar hem de emeğinin karşılığını alamadığını söyleyen üreticiler destek verdi.





VATANDAŞ, ÜRETİCİ VE EKONOMİSTLER KONUŞTU

Devletin gıda gibi stratejik bir sektörde daha büyük rol üstlenmesini isteyen vatandaşlar, üreticiler ve ekonomistler, Cumhur Reyonu fikrinin fahiş fiyatlarla mücadelenin önemli bir yöntemi olabileceğini ifade etti. Enflasyonla mücadelede ciddi bir avantaj sağlayacak projenin detaylarına göre; ülkemizdeki büyük market zincirinde oluşturulabilecek özel reyonlarda, 100 ila 150 temel gıda ürünü uygun maliyetle satışa sunulabilir. Günlük tüketimin vazgeçilmezleri olan et ve süt ürünleri, ekmek, un, yağ, şeker, bakliyat ve temel sebzemeyve gibi temel gıda ürünlerinin fiyatı bu yolla dengelenebilir.





DEVLET DENETLEYECEK

Proje kapsamında her marketin yüzde 10- 15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılabilir ve ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanabilir. Fiyatlar, eczanelerde olduğu gibi devlet kontrolünde belirlenebilir. Modelin hayata geçmesi halinde, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışları dizginlenebilir. Böyle bir girişimle aracıların neden olduğu yüksek maliyetler ortadan kalkar ve ürünler doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırılır.





ÜRETİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE KORUR

Uzmanlar ve üreticiler; önerilen modelin, enflasyonla mücadelede etkili bir araç olacağını ve piyasalarda fiyat istikrarını sağlayacağını belirtiyor. Cumhur Reyonu fikrine güçlü bir destek veren Türkiye Tarım ve Hayvancılık Derneği (TAHADER) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Albayrak, gıda enflasyonunun halkın alım gücünü bir hayli zorladığına dikkat çekti. Albayrak, “TAHADER Başkanı olarak, Cumhur Reyonu fikrini büyük bir heyecanla destekliyorum. Gıda enflasyonu halkımızın alım gücünü ciddi şekilde zorluyor ve acilen çözüm gerektiriyor. Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla bu öneri Cumhurbaşkanımıza ulaştırılırsa, hayata geçmesi mümkün olacak ve fiyatları düşürerek gıda enflasyonu önemli ölçüde azalacaktır. Cumhurbaşkanımızın onayıyla, bu girişim hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak ve gıda krizini önleyecektir” dedi.





