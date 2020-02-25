Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'de elektronik sigara ithalatı yasaklandı Elektronik sigara ile türevlerinin ithalatının yasaklandığı Cumhurbaşkanı Karar’ı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithalatı yasaklandı.

Haber Merkezi 25 Şubat 2020, 07:42 Son Güncelleme: 25 Şubat 2020, 07:51 İHA