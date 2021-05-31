Dardanel Yunan rakibi Kallimanis'i satın alıyor

Dardanel, Yunanistan'ın dondurulmuş balık ve deniz ürünleri pazarında faaliyet gösteren G. Kallimanis'i satın alıyor.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Yunanistan'da titizlikle sürdürdüğü satın alma sürecinde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Yunanistan'ın dondurulmuş deniz ürünlerinde pazar lideri G. Kallimanis'in devri için tarafların anlaşmaya imza attığını açıklayan Dardanel, satın almayla birlikte global bir marka olarak ihracat gücünü daha da artıracak.

1956 yılından bu yana dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda faaliyetlerini sürdüren G. Kallimanis'in satın alınma süreci ile ilgili Dardanel'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.'nın ticari-sınai varlığının (gayrimenkulleri, fabrika bina arazileri ve üretim makine tesisleriyle ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunan tasfiye mahkemelerinden alınacak karar ile satın alınmasına, bu amaçla öncelikle şirketin toplam yaklaşık 62,3 milyon avro tutarlı borçlarının söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon avro ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının tarafımıza devrini sağlayan alacak devir anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine, hemen ardından G. Kallimanis'in iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sınai varlığının devri amacı ile Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine, işlemlerin şirketimiz adına Yunanistan'daki varlığımız Dardanel Greece S.A. üzerinden yapılmasına karar verilmiştir."

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