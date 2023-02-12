DASK başvurusu böyle olacak

Deprem bölgesinin temel ihtiyaçları dört bir koldan karşılanırken, yıkılan ve hasar gören binaların durumu ile ilgili talepler hızla yerine getiriliyor. Vatandaşlar da evlerinin nasıl inşa edileceğini ve tazminat ödemelerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Bu amaçla, Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), deprem sonrasında kendilerine ulaşan 30 bini aşkın hasar ihbarının işleme alındığını açıkladı. Konutuna Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar, DASK ödemesini alabilmek için şu şekilde bir yol izleyebilir. Öncelikle Alo 125, e-devlet, SMS ve DASK internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilir.

İNTERNET SİTESİNDEN KOLAYCA HESAPLA

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenen tazminat tutarı, ilgili hak sahibine kısa mesaj olarak gönderilen şifreler aracılığı ile vatandaşlık numaralarını kullanarak herhangi bir Vakıfbank şubesinden alınabiliyor. DASK’ın internet sitesinden il, bölge, mahalle ve metrekare bilgileri girilerek de hesaplama yapılabiliyor. Toplam miktarın hesaplanması her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan konut metrekare bedelleri baz alınarak yapılıyor.

METREKARE BEDELİ 3.016 TL OLDU

Bu bedel, betonarme yapıda 3 bin 16 TL, diğer yapılar kategorisindeyse 2 bin 80 TL olarak belirlendi. Ücret ve metrekare değerinin çarpılarak deprem sigortası bedeli hesaplanmış oluyor. Örneğin 100 metrekare bir daire için, hak sahipleri yaklaşık 300 bin liralık tazminat alabilecek. Ödenecek tutar tavan fiyat olarak 2023 yılı için 640 bin TL olarak belirlendi.

Mobil TIR'lar bölgede

Bölgede, binaları zarar gören vatandaşların tazminat başvuru yapabilmeleri için mobil ofisler gönderildi. DASK Genel Müdürü Selva Eren, kuruma başvurular için ilk TIR’ın Kahramanmaraş’ta hizmete başladığını, diğer mobil ofislerin ise yarın itibarıyla faaliyete geçeceğini ifade etti. Kurumun yenilenen bilgi sistemleri alt yapısı ile bilgilerin hemen işlendiğini belirten Eren, “Hasar ihbarı almanın yanında diğer kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılarımızdan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

24 saat içinde ödeme tamam

24 saat geçmeden hasar ödemelerini depremzedelere ilettikleri bilgisini veren Eren, diğer ödemelerinde yapılmaya devam ettiğini duyurdu. DASK verilerine göre, 11 ili kapsayan bölgesindeki 2,6 milyon konutun yaklaşık 1,3 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunurken, DASK’a şu ana kadar 30 bini aşkın hasar ihbarı yapıldığı açıklandı. Söz konusu şehirlerde en yüksek sigortalılık oranı, yüzde 64’le Gaziantep’te bulunuyor. Ardından sırasıyla yüzde 59, 6 ile Kilis ikinci ve yüzde 54,6 ile Mersin üçüncü sırada yer alıyor. Deprem sigortasının en az oranda yaptırıldığı il ise yüzde 34 ile Diyarbakır.



