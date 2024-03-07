DASK bir yılda 35 milyar lira ödedi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 600 bin dosya kapsamında 35 milyar lira ödeme yaptı. Bu rakam, kurumun kurulduğu 2000 yılından Şubat 2023’e kadarki süreyi kapsayan 23 yıllık sürede ödediği paranın 23 katından fazla oldu. Bu rakamları DASK Genel Müdürü Selva Eren açıkladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin düzenlediği “7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması” etkinlinde konuşan Eren, DASK'ı yenilediklerini ifade etti.

ÖDEME KAPASİTESİ 280 MİLYAR LİRA

Hasar tespit metotlarında kurumlar arası farklılıkları gidermek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Eren, DASK'ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyardan 280 milyar lira seviyelerine çıkardıklarını aktardı. Eren, “6 Şubat depremlerinin sebep olduğu bu büyük yıkımın ardından vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan acıların izlerini bir nebze hafifletebilmek adına çalıştık, elimizden gelen her türlü imkânları seferber ettik. DASK'ın kurulduğu günden Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığın 2023 yılına kadar ödeme yaptığı dosya sayısı 114 bin ve ödediği rakam 1,5 milyar liradır. Yalnızca Kahramanmaraş depremlerinde ise DASK'a ulaşan dosya sayısı 600 bin, ödenen tazminat tutarı ise 35 milyar liradır. Bu rakamlar yönetilen sürecin büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde özetlemektedir” dedi. Türkiye’deki deprem sigortası poliçesi sayısındaki artışa dikkat çeken Eren, “Bugün 12 milyon konutun zorunlu deprem sigortası ile güvence altında olmasından gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Sağlam Binalar Güçlü Yarınlar

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep’te bu yarışmanın düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Deprem konusunda bilinçli mimar ve mühendis yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Dereli, “Ülkemizin bir deprem coğrafyasında konumlandığı bir gerçek. Dolayısıyla bizim ülke olarak depreme hazırlıklı ve dayanıklı bir ülke olmamız gerekiyor. Bu nedenle ’Sağlam Binalar, Güçlü Yarınlar’ mottosuyla üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen ’7'nci DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’ Türkiye'ye örnek olabilecek bir yarışma” dedi.







