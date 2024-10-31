Deniz suyu tarımda kullanılacak

İklim değişikliği ve farklı nedenler ile su stresi altında olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, su kaynaklarına yeni alternatifler bulmak için girişimler başlatıyor. Bu kapsamda yağmur sularının hasadı, arıtılmış atık suların sulama suyu kalitesine getirilmesi gibi programları hayata geçirecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında deniz suyunun tuzdan arındırılarak sulamada kullanımına yönelik Ar-Ge çalışması gerçekleştirecek.





AR-GE İLE MALİYET AZALTILACAK

Dünyada pek çok farklı yöntem ile deniz suyunun sulama ve içme suyuna dönüştürülmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ancak hem pahalı hem de tuzlu sudan normal suya filtreleme yapılırken suyun büyük bir miktarının kaybolması nedeniyle tercih edilmiyor. Yapılacak olan Ar-Ge çalışması ile birlikte hem filtrasyon sürecinde maliyetin azaltılması hem de kazanılan su miktarının artırılması için çalışmalara imza atılacak.





TARLALARA AKILLI SİSTEM

Mevcut sulama sistemlerinde rehabilitasyon da gerçekleştirilirken, Dijital Sulama Yönetim Sistemi'nin (DiSU) geliştirilmesi sağlanacak. Böylece tarlaların büyüklüğüne ve içindeki ürüne göre ne kadar suya ihtiyacı olduğu en verimli şekilde hesaplanarak ürünlerden de maksimum verim alınması sağlanacak.











