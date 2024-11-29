DenizBank 2024 yılında üç ayrı sendikasyon ile 2,3 milyar dolar finansman sağlayarak bir rekora imza attı

“Bu sendikasyon yalnızca bir finansman başarısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi yolunda atılmış son derece güçlü bir adım. 14’ü yeni olmak üzere 54 finansal kurumun iştirak ettiği işlemimizde tarımsal üretimin devamlılığı için sorumluluk alıyor; tarımdaki en büyük finansal inovasyon olan, bugün 600 bine yakın çiftçimizin kullandığı Üretici Kart ciromuzu yüzde 60’ın üzerinde artırmayı sürdürülebilirlik performans kriterimiz olarak belirliyoruz. Ayrıca, kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin en aza indirilmesine hizmet eden yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına sunduğumuz desteği de artırmayı taahhüt ediyoruz. DenizBank olarak son iki yılda ekonomimize 4.5 Milyar Dolarlık taze kaynak sağlarken, sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerdeki hacmimizi 3 Milyar Dolar seviyesine yükselttik. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansal gücümüzü, üreticilerin ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin desteklenmesi vizyonuna tahsis etmeye devam edeceğiz”.