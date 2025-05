Depozitoyla ekonomiye 500 milyon avro katkı

Depozito sisteminin önemini daha iyi anlamak için örnekler veren Kurum, şöyle devam etti: “1 ton atık camın geri dönüşümüyle havamız yüzde 20, suyumuz ise yüzde 50 oranında daha az kirleniyor çünkü 1 ton atık camı dönüştürdüğümüzde yüzde 30 ham madde tasarrufu sağlıyoruz. Bugün Avrupa ülkelerinde atık cam şişe geri dönüşüm toplanma oranı yaklaşık yüzde 80, ülkemizde bu oran şu an itibariyle yüzde 3. Bu sistemle sadece Sakarya’da 1,5 ayda 100 ton cam atığı topladık. Depozito sisteminin yüzde 100, 81 ilde uygulanması demek, ülkemize her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı demek, yeni yatırımlar, yeni istihdam alanları demek, geleceğimize, çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak demek. Elde edilen tasarrufla her yıl 10 bin yeni, sağlam, deprem dirençli konut demek. 150’den fazla yeni okul, 10 yeni hastane demek. Yani depozito sistemi büyük bir çevre atılımının yanında aynı zamanda büyük bir ekonomik kalkınma modeli demek.”