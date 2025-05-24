Depozitoyla ekonomiye 500 milyon avro katkı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da ‘Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı’nda sistemin detaylarını açıkladı. Sıfır atığın en önemli adımının başladığını vurgulayan Kurum, “Depozito sisteminin 81 ilde yüzde 100 uygulanması demek, ülkemize her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı demek” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’da ‘Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Kurum, Türkiye Cumhuriyetinin, çevre ve doğayı koruma konularında 7 kıtada iz bırakan, insanlığa ‘Sıfır Atık Hareketi’ni armağan eden bir ülke olduğunu söyledi.
10 YENİ HASTANE YAPILIR
Depozito sisteminin önemini daha iyi anlamak için örnekler veren Kurum, şöyle devam etti: “1 ton atık camın geri dönüşümüyle havamız yüzde 20, suyumuz ise yüzde 50 oranında daha az kirleniyor çünkü 1 ton atık camı dönüştürdüğümüzde yüzde 30 ham madde tasarrufu sağlıyoruz. Bugün Avrupa ülkelerinde atık cam şişe geri dönüşüm toplanma oranı yaklaşık yüzde 80, ülkemizde bu oran şu an itibariyle yüzde 3. Bu sistemle sadece Sakarya’da 1,5 ayda 100 ton cam atığı topladık. Depozito sisteminin yüzde 100, 81 ilde uygulanması demek, ülkemize her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı demek, yeni yatırımlar, yeni istihdam alanları demek, geleceğimize, çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye bırakmak demek. Elde edilen tasarrufla her yıl 10 bin yeni, sağlam, deprem dirençli konut demek. 150’den fazla yeni okul, 10 yeni hastane demek. Yani depozito sistemi büyük bir çevre atılımının yanında aynı zamanda büyük bir ekonomik kalkınma modeli demek.”
AMBALAJLAR ÇÖP DEĞİL DEĞER OLACAK
Sistemdeki ilk pilot ilçe Kızılcahamam’da yılda ortalama 472 ton atık dönüştürüldüğünü bildiren Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Saha uygulamalarımızın tecrübesiyle, Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir’de de çalışmalarımızı başlattık. 2026 başında da tüm il ve ilçelerimizde makine kurulumu tamamlanacak. Gerekli altyapı kurulumuyla, sistemimizi 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız. Ambalajlar artık çöp değil, değer olacak. 86 milyonun kazanmasını sağlayacağız.”
ATIKLARIN YÜZDE 25’İ İÇECEKTEN
Türkiye'de her yıl yaklaşık 35 milyon ton ağırlığında katı atığın ortaya çıktığını, bunun yüzde 25'ini içecek ambalajlarının oluşturduğunu belirten Bakan Murat Kurum, içecek ambalajlarının tescil sürecini titizlikle yürüttüklerini söyledi. Kurum, Türkiye Çevre Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ortaklığında geri kazanım sisteminin saha yönetiminin temellerini attıklarını söylerine ekledi.