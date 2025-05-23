Bakan Kurum açıkladı: Depozito sistemiyle 500 milyon avro kazanacağız

Bakan Kurum, "Bugün Avrupa ülkelerinde atık cam şişe geri toplanma oranı ortalama yüzde 80, ülkemizde bu oran kaç biliyor musunuz? Sadece yüzde 3. Fabrikalarımızın üretimde kullandığı cam kırıklarını şu anda ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bakın bu sistemle sadece Sakarya'da 1-2 ayda 100 ton atık cam topladık. Bütün Türkiye'de topladığımızda artık cam ithalatını bırakın, cam ihraç eder duruma geleceğiz. Aynı şey plastik ithali için de geçerli. Plastik atıklar, başta otomotiv ve tekstil olmak üzere birçok sektörde zaruri bir girdi. Bu sistemle yılda 200 binden fazla pet şişe toplamayı hedefliyoruz, böylece atıklarımızı ham maddeye dönüştürerek, plastik ithalatının da önüne geçeceğiz. Özetle depozito sisteminin yüzde 100 uygulanması demek, ülkemize her yıl 500 milyon avrodan fazla ekonomik katkı demek. Yeni yatırımlar, yeni istihdam alanları demek, 10 bin yeni konut, 150'den fazla yeni okul, 10 yeni hastane demek. Depozito sistemi büyük bir çevre atılımının yanında aynı zamanda büyük bir ekonomik kalkınma modeli demek" dedi.

'Günde ortalama 30 bin ambalaj toplanıyor'

Bakan Kurum, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'yle yıllık yaklaşık 25 milyar içecek ambalajını izlenebilir hale getirdiklerini belirterek, "Ambalajlara koyduğumuz özel Depozito Yönetim Sistemi işareti ve barkoduyla, ürünlerimiz artık raflarda sadece tüketilmeyi değil, ham maddeye dönüşmeyi de bekliyor. Vatandaşlarımız iade süreçlerinde 'DOA' adlı mobil uygulamamızı kullanıyor ve e-cüzdanlarında depozito bedelini biriktirebiliyor. Bu bedeli QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında, tüm kişisel bankacılık işlemlerinde kullanılabiliyor. Zaten Sakaryalı hemşerilerimiz sistemin işleyişini çok iyi biliyorlar. Çünkü şu anda Sakarya'da kurduğumuz 30 depozito iade makinemiz, sistemimizin kusursuz işlediğini ortaya koydu. Sakarya'da 37 binden fazla vatandaşımız sistemi kullanıyor. Günde ortalama 30 bin ambalaj toplanıyor. Şimdiye kadar Sakarya'da 1,3 milyon tek kullanımlık içecek ambalajı topladık. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sistemimizi devreye aldığımızdan beri Sakarya'da 1 milyondan fazla şişe çöpe gitmedi, doğaya karışmadı. Vatandaşlarımız şişeleri atmak yerine depozito makinelerine iade ederek, gelir elde etti. Biliyorsunuz bu sistemde ilk pilot ilçemiz Kızılcahamam'dı. Sadece Kızılcahamam'da yılda ortalama 472 ton atık dönüştürülüyor. Uygulamamızın pilot aşamasındaki bu verilere dayanarak, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Vatandaşımız depozito sistemini sevmiş ve benimsemiştir. Kızılcahamam ve Sakarya'da rüşdünü ispatlayan sistemimiz, tüm Türkiye'de uygulanmaya hazırdır" diye konuştu.

'Ambalajlar artık çöp değil, değer olacak'

Kızılcahamam ve Sakarya'dan başlatılan çalışmaların genişletildiğini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Kızılcahamam ve Sakarya saha uygulamalarımızın tecrübesiyle Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir'de de çalışmalarımıza başladık. İnşallah öncelikle 7 bölgemizde yer alan, 7 il merkezimizde depozito iade makinelerimizin kurulumunu tamamlayacağız. 2026 yılı başında da tüm il ve ilçelerimizde makine kurulumunu yapacağız. Gerekli altyapı kurulumuyla, sistemimizi 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız. Hedefimiz net, öncelikle 86 milyon vatandaşımızın tamamını bu sistemle tanıştıracağız sonrasında da bütün ambalajları bu sisteme hizmet edecek niteliğe kavuşturacağız. Böylece ambalajlar artık sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarına yol açmayacak. Ambalajlar artık çöp değil, değer olacak. Üreticimizin, sanayicimizin, çiftçimizin, esnafımızın yani bir bütün olarak 86 milyonun kazanmasını sağlayacağız. Çevreyi koruyan, ekonomiye katkı sunan ve daha yaşanabilir bir gelecek için kurgulanan bu sistemin başarıya ulaşması için; hep birlikte çalışacağız. Temiz bir çevre ve güçlü bir ekonomi için çıktığımız bu yola daima destek olan saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Sakarya Büyükşehir Belediyemize, Türkiye Çevre Ajansı Başkanımız Ferhat Pirinççi Hocamıza, ajans çalışanlarımıza, tüm paydaşlarımıza ve en çok da bu sistemi sahiplenen vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Depozito Yönetim Sistemi'mizin ortak evimiz dünyamıza, ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

'Her saat kendini geliştiren bir sistem'

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, sürdürülebilir çevre ve gelecek için ciddi adım attıklarını belirterek, "Sayın Bakanımızın katkıları oldukça büyük. Bugün Sakarya'da Depozito Olan Ambalaj (DOA) hayata geçirmiş olduk. DOA'da sistemimiz sistematik değil, her saat kendini geliştiren bir sistem. Her seferinde kendini güncelleyen, dinamik bir sistem var. Sıfır Atık Hareketi'nin önemli bir dönüm noktasıdır. Doğamızı, çevremizi koruyacak en önemli kalkanlardan biri. 'Türkiye Yüzyılı'nın en önemli atılımlarından biri. Sakarya saha operasyonlarımıza destek veren Başkanımız Yusuf Alemdar ve Sakarya Valimiz Rahmi Doğan'a teşekkür ediyorum" dedi.







