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Ekonomi

Deprem bölgesindeki 400 bin esnaf için seferberlik: Geçici iş yerleri kurulacak

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin vurduğu bölgelerde 400 bine yakın esnaf ciddi yara aldı. Bölgede ticari faaliyetlerin yeniden başlaması için düğmeye basıldı. İlk etapta geçici işyerleri kurulacak. Az hasarlı üretim merkezlerinde gerekli altyapı çalışmaları, makine revizyonları, tadilatlar yapılacak.

10:42 . 28/02/2023 Salı
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Deprem bölgelerinde esnaf için konteyner iş yerleri kurulacak.

Deprem bölgelerinde esnaf için konteyner iş yerleri kurulacak.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 23 gün geçti. 44 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği onlarca binanın yerle bir olduğu ve birçok köyün hasar aldığı büyük afett esnaf da ciddi yara aldı. Afet bölgeleinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan esnaf, hasar görmeyen binalardaki işyerlerini açmaya başladı.

Konteyner çarşılar yapılacak

Bölgede ticari faaliyetlerin yeniden başlaması için ilk adımda geçici işyerleri kurulacak. Az hasarlı üretim merkezlerinde gerekli altyapı çalışmaları, makine revizyonları, tadilatlar yapılacak. Depremin vurduğu 11 ilde ekonomik hareketliliğin yeniden sağlanması için şehirlerin belli yerlerine konteyner çarşılar yapılacak.

Kredi desteği sağlanacak

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken bölgedeki çarşıların acilen yeniden kurulması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı; "Bölgeye ekonomik canlılık getirilerek göç önlenmeli. Ayağa kalkması için esnafın güçlenmesi gerekiyor. Bölgedeki esnafımızın borçları ertelendi. Cumhurbaşkanımızın talimatı var, uzun vadeli kredilerle destek sağlanacak"

'Geçici çarşılar kurmak zorundayız'

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da, en büyük sıkıntının perakende işletmelerin yıkılması olduğunu belirtirken "Yurt dışından talepte bulunan firmalardan istemiş olduğumuz süreler dolmaya başladı. Çok ivedilikle geçici çarşılar kurmak zorundayız. Fabrikalardaki üretimin başlamasıyla lojistik, iş gücü, ham madde temini gibi ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başlayacak. İhracat ve iç piyasa için ürün temin edip ihtiyaçları karşılamak için yoğun bir çalışma var.'' diye konuştu.

'Ticari alanlar belirlenmeli'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hızlı bir şekilde geçici ticaret alanlarının belirlenmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti; "Şehrini bırakmayan esnafın ve tüccarın kalmaya devam etmesi, gidenlerin de geri gelmesi için uygun alanlar belirlenerek çeşitli sektöre tahsis edilmesi gerekiyor. Uygun ticari alanlar belirlenerek çeşitli sektörlere tahsis edilmeli, geçici süreyle de olsa konteynerlerde ticaret yapmalarının önü açılmalıdır. İşyerleri büyük ölçüde hasar alan işletmeler ürünlerini çıkarmak istiyor. Malzemesini çıkaran işletmelerin başka şehirlere göçünü önlemek için ticari alanlar belirlenmeli"


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Kahramanmaraş
#Malatya
#Ramazan Özcan
2 saat önce
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Deprem bölgesindeki 400 bin esnaf için seferberlik: Geçici iş yerleri kurulacak
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