|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Deprem bölgesindeki dört ilde bazı firmaların dahilde işleme izin süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'daki firmaların dahilde işleme izin sürelerin 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

10:55 . 28/02/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğe eklenen geçici maddeyle, depremler sebebiyle merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya'da yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi-dahilde işleme izni süreleri 31 Aralık 2023'ten önce sona eren firmaların, (6 Şubat'tan önce belgede-izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bugünden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerinin süreleri, resen ilave zaman verilerek 31 Aralık 2023'e (bu tarih dahil) kadar uzatıldı.



Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Dahilde işleme belgesi
#Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
Deprem bölgesindeki dört ilde bazı firmaların dahilde işleme izin süreleri uzatıldı
Lübnan resmi haber ajansının 62 yıllık arşivi çalındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Eskişehir'deki camiyi görenler dönüp bir daha bakıyor: İki binanın arasında sıkışıp kalmış
Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı
Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.