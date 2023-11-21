Depreme rağmen ihracatta 2022'yi yakalarız

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 depremzede şehir, üretim ve ihracatla yeniden ayağa kalkıyor. Yılın ilk 10 ayında Güneydoğu'dan yapılan ihracat 9,6 milyar dolara ulaştı. 2022'de ise bu rakam 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaşanan depreme ve küresel krizlere rağmen güçlü ihracat istatistiklerine ulaştıklarını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nin ardından gazetecilerle bir araya gelen Kileci, "Geçen yıla göre bölge ihracatı yüzde 6 geride. Özellikle nisan ve mayıs ayı güzel geçti. Sene sonunda 2022'deki rakamı yakalarsak başarı, bir tık üstü ise bizim için süper başarı olur" dedi. İhracattaki gerilemenin en önemli nedeninin deprem felaketi ve dünyada değişen tedarik zinciri alışkanlığı olduğunun altını çizen Kileci, şunları kaydetti:

DEVLET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

"1-2 ay bölgede hiçbir makine çalışmadı. Uygulanan desteklerin artmasını da bekliyoruz. Global şartlar sürekli değişiyor ve bu bizi haliyle etkiliyor. Sonuç itibarıyla hem devlet, hem vatandaş bu depremle ilgili yapabileceğinin en iyisini yaptı. Daha çok çalışıp açığı kapatmamız gerekli. Bir diğer önemli şey şu; bu ülkenin her sektörde envanterinin çıkması lazım. Sanayi, makine envanteri. Kaç tane mühendis, doktor var bunların sayısı belirlenmeli, tablosu yapılmalı."

Hedeflerimizi revize ettik

Kalıcı büyümenin belirli bir süre küçülmeyle olabileceğini dile getiren Kileci, "Olabildiğince küçüleceğiz. 3-4 yıl önce borçlanma hiç iyi değildi. Daralmanın da avantajları var. İki sene boyunca döviz borçlanmadık. Matematik tersine çalıştı, bilançolar düzeldi. İnsan koştuğu yerde uçamaz. İhracatta ülke hedefini tutturduk ama bölge hedefini 2 kez revize ettik. Tekrardan toparlanacağız" ifadelerini kullandı.







