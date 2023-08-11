Deri sektörünün ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ hazır

Karaca, “Sorumlu kaynak kullanımı sayesinde deri sektörü, çevre ve topluluklar üzerindeki etkisini azaltıyor. Sürdürülebilir üretim ve sorumlu kaynak kullanımı, deri ve deri mamulleri sektörünün çevre üzerindeki etkisini azaltması ve çalışan hakları ile çalışma standartlarını desteklemesi açısından kritik öneme sahip” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Deri ve deri mamulleri sektörü, ülkemiz ve ihracat için çok önemli. Bireysel bir marka halindeyiz. Geçen yıl deri ve deri mamulleri sektöründe toplam ihracatımız yüzde 19'a yakın bir artış göstererek 2 milyar dolara ulaştı. Bu ihracatın yüzde 39'una yakınını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdik” dedi.