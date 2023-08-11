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Ekonomi

Deri sektörünün ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ hazır

Türkiye deri ve deri mamulleri sektörü, ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nı açıkladı. Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca, çevreden ve insan hayatından sorumlu olma bilincine sahip uygulamaları benimseyerek daha sürdürülebilir ve etik bir gelecek oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Karaca, “Sorumlu kaynak kullanımı sayesinde deri sektörü, çevre ve topluluklar üzerindeki etkisini azaltıyor. Sürdürülebilir üretim ve sorumlu kaynak kullanımı, deri ve deri mamulleri sektörünün çevre üzerindeki etkisini azaltması ve çalışan hakları ile çalışma standartlarını desteklemesi açısından kritik öneme sahip” diye konuştu.


2022’DE 2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Deri ve deri mamulleri sektörü, ülkemiz ve ihracat için çok önemli. Bireysel bir marka halindeyiz. Geçen yıl deri ve deri mamulleri sektöründe toplam ihracatımız yüzde 19'a yakın bir artış göstererek 2 milyar dolara ulaştı. Bu ihracatın yüzde 39'una yakınını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdik” dedi.


#Ekonomi
#deri sektörü
#yol haritası
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