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Ekonomi

Derin teknoloji fonu 212 NexT kuruldu

Akkök Holding'in girişim sermayesi şirketi Akkök Next, Türkiye'nin ilk dikey derin teknoloji fonu 212 NexT'i kurdu.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gökşin Durusoy (solda)

Gökşin Durusoy (solda)

Kimya, enerji ve kompozit başta olmak üzere farklı sektörlerde 23 şirketi bünyesinde bulunduran Akkök, girişim sermayesi şirketi Akkök Next ile 212 NexT'in öncü yatırımcısı oldu. Teknoloji fonu 212 NexT, global değer zincirlerinde dönüşüme öncülük eden ileri malzemeler ve yenilikçi derin teknoloji girişimlerine odaklanacak.

GELECEĞİN GİRİŞİMLERİNE ODAKLANACAK

Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, “Malzeme teknolojilerine olan ilgi artmaya devam ediyor. 212 NexT ile dünyanın her yerinden, bu teknolojileri geliştiren girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.




#212 NexT
#Akkök Holding
#Ekonomi
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