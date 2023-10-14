Derin teknoloji fonu 212 NexT kuruldu

Gökşin Durusoy (solda)
Kimya, enerji ve kompozit başta olmak üzere farklı sektörlerde 23 şirketi bünyesinde bulunduran Akkök, girişim sermayesi şirketi Akkök Next ile 212 NexT'in öncü yatırımcısı oldu. Teknoloji fonu 212 NexT, global değer zincirlerinde dönüşüme öncülük eden ileri malzemeler ve yenilikçi derin teknoloji girişimlerine odaklanacak.
GELECEĞİN GİRİŞİMLERİNE ODAKLANACAK
Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, “Malzeme teknolojilerine olan ilgi artmaya devam ediyor. 212 NexT ile dünyanın her yerinden, bu teknolojileri geliştiren girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.