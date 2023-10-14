Derin teknoloji fonu 212 NexT kuruldu

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde daha önce hububat üretimi yapılan tarlaların sınırlarının birleştirilmesiyle oluşturulan meyve bahçesi ile işsizlik sorunu kısa sürede çözüldü. Göçü tersine çeviren proje ile sadece köy halkı için değil bölge insanı için de istihdam alanı oluştu.