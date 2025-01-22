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Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz ile büyüme yolunda bir adım daha attı

Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz ile büyüme yolunda bir adım daha attı

17:3422/01/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Destek Finans Faktoring A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.

Türkiye’nin lider faktoring şirketlerinden Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Şirket, talep toplama yöntemiyle 29 – 30 ve 31 Ocak 2025 tarihleri arasında 83.333.333 TL nominal değerli paylarını yatırımcıların ilgisine sunacak ve büyüme yolculuğunda önemli bir adım atmış olacak.

Destek Finans Faktoring, sektördeki benzersiz yapısı ile dikkat çekiyor.


Şirket, Destek Yatırım Bankası’nın %99,99 ana hissedarı olarak sektörde bir banka hissedarlığı olan tek faktoring şirketi olma özelliğine sahip.


  • Halka Arz Detayları
  • Halka Arz Tarihleri: 29 – 30 ve 31 Ocak 2025
  • Halka Arz Fiyatı: 46,98 TL
  • Halka Arz Büyüklüğü: 3.914.999.984,34 TL
  • Halka Açıklık Oranı: %25
  • Halka Arz Kodu: DSTKF

Nuray Elmastaş, Destek Finans Faktoring A.Ş. Genel Müdürü'nün açıklamaları şu şekilde;

“Destek Finans Faktoring A.Ş. olarak halka arz sürecine başlamak, şirketimizin büyüme yolculuğunda çok önemli bir adım. Yıllardır sektörde kazandığımız tecrübe ve finansal güçle, daha fazla kurumsal, ticari ve kobi işletmelerine finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz. Halka arz, sadece sermaye artırımı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi temel değerlerimize de katkı sağlayacak bir süreçtir. Bu süreçle birlikte dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli adımlar atacak, gelecekte daha güçlü bir organizasyon yapısına sahip olacağız. Halka arzda ortak satışı olmayacağını ve sağlanan finansmanın tamamen büyüme finansmanında kullanılacağını vurgulamak isterim. Ayrıca, Destek Finans Faktoring olarak faktoring sektöründeki ilk Eurobond ihracını gerçekleştiren şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Destek Finans Faktoring’in %99,99 ile hissedarı olduğu Destek Yatırım Bankası ile birlikte büyüklüğünün 26 milyar TL’ye ulaştığı bir yapıya sahibiz. Bu büyüklükle, daha fazla işletmeye ve sektöre finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz.
#destek
#halka arz
#ekonomi

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