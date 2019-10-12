Ekonomi Devletimizin arkasındayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devletimizin arkasındayız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aralarında TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, HAK-İŞ ve daha birçok STK’nın Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, “Biz işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
10 STK tarafından ortak bildiri yayınlandı.
10 STK tarafından ortak bildiri yayınlandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Operasyonu başarıyla devam ederken, STK'lar ortak bildiri yayımlayarak operasyona destek verdi Türkiye Barolar Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ileTürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Barış Pınarı Operasyonuna destek bildirisi yayımladı.

TÜRKİYE HUKUKİ HAKKINI KULLANDI

Ortak bildiriyi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. Bildiride şu ifadeler yer aldı: "Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.”

SESSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZDİ

STK başkanlarının katılımıyla dün Ankara’da duyurulan destek bildirisinde, “Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda 100 üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez” denildi.

SES VERME GÜNÜDÜR

Bildiride; uluslararası camianın teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde gösterme çağrısı yapıldı. Ortak bildiride imzası bulunan TSK’lar yurtdışındaki muadil kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve Türkiye’nin haklı duruşunu dünya kamuoyuna aktarmaya başladığı da ifade edildi. Açıklamada, “Önümüzdeki haftada, tüm teşkilatlarımızla ülke genelinde bu bildiriyi yeniden paylaşıp, ülke genelinde bunu yaymış olacağız” bilgisine de yer verildi.

Aramıza kimse fitne sokamaz

  • Sosyal medyada operasyona yönelik yapılan yalan haberler
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  • Sosyal medyada operasyona yönelik yapılan yalan haberler
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  • Sosyal medyada operasyona yönelik yapılan yalan haberler
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  • Sosyal medyada operasyona yönelik yapılan yalan haberler
  • Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısının da yapıldığı bildiride, şu uyarılarda bulunuldu: “Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.”

Siz hangi ülkedensiniz
EKONOMİ
Siz hangi ülkedensiniz
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