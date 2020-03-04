Dezenfeksiyon çağrısı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) alınan önlemler sayesinde henüz Türkiye'de görülmediğini belirterek, "Koronavirüs Türkiye'de görülürse ilk vuracağı noktalar maalesef alışveriş merkezleri. Bu nedenle AVM'lerin her hafta pazartesi günleri dezenfeksiyon yapılmasını yöneticilerimize ve arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz" çağrısında bulundu. Bu sene 12'ncisi düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Altaş, gün boyu sektör temsilcilerinin görüşlerinden yararlanacaklarını ifade etti.

SEKTÖRÜN İSTİHDAMI 1 MİLYON

Altaş, sektör hakkında şu bilgileri veriyor: "Biz 150 milyar doların üzerinde yatırımıyla yerli ve yabancı yatırımcısı, 435 AVM’si, 160 milyar dolarlık cirosu bulunan ve dolaylı 1 milyon istihdam oluşturan yatırımcılarız. Alışveriş merkezlerinin sürdürülebilirliklerini sağlamak için acilen fonksiyon değiştirmeleri gerektiğini savunuyoruz."

KUR RİSKİNİ PAYLAŞALIM

Altaş, 2018 yılında dövizle kiralama yasağıyla birlikte perakendecinin üzerindeki kur riski AVM’lerin üzerine kaldığını ama bu kur riskinden rahatlayan perakendecinin cirolarını artırmaya devam ettiğini belirterek, "İleriki dönemde kur riskinin en azından bir kısmının bir şekilde bankalarla paylaşılması gerektiğini savunuyoruz" dedi. "Geçen yıl ciroların enflasyon payı üzerinde arttığı iyi bir yıl geçirdik” diyen Altaş, “Alışveriş merkezi anlamında belli bir doygunluğa ulaşmasından dolayı yatırımların dikkatli yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu. Perakende yasası ve işletme giderleriyle ilgili yönetmeliğin kısa sürede anlaşma yoluyla sonlandırılacağı kanaatinde olduğunu anlatan Altaş, ticari olan ve ticari olmayan gayrimenkul kavramının netleşmesi gerektiğini dile getirdi.

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ŞEHİTLER İÇİN ANLAMLI KAMPANYA

AYD zirvesinde İdlib şehit ve gazi aileleri için yardım kampanyası başlatıldı. Hüseyin Altaş, “Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde İdlib şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bizzat ulaşarak, sıvasız evleri sıvamak, çamaşır makinesi olmayana makine almak, çocuklarını okutamayanın okutması için burs vermek anlamında bugün bir kampanya başlatıyoruz ve yardımları bizzat fiilen ellerimizle ulaştırmak istiyoruz” dedi.