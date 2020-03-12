Dezenfektan ürünlerinde fahiş fiyatlar: Devlet eliyle sabitlenmesi gündeme gelebilir

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi üzerine maske ve dezenfekten ürünlerinde fahiş fiyatlar ortaya çıktı.

E-ticaret sitelerinde maske ve dezenfektan ürünleri neredeyse normal fiyatının 10 katı üzerinden satılmaya başlandı.

Toplum sağlığını tehdit eden salgınla ilgili krizi fırsata çevirmeye çalışan bazı kurum ve kuruluşlara karşı tedbirler alınmaya başladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

Toplu taşıma duraklarına dezenfektan ürünleri konuldu.

FİYATLAR DEVLET ELİYLE SABİTLENMELİ!

Uzmanlar, fiyat artışının engellenememesi durumunda atılabilecek başka adımların da olduğuna dikkat çekiyor ve dezenfektan ürünlerinin 'devlet eliyle' sabitlenebileceğine vurgu yapıyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Eczacı Murat Durmaz, "Fiyat artışının en temel nedeni aracı kurumların çok olması. Depo çıkış fiyatlarında bir sıkıntı yok. Buradaki fiyatlar gayet normal ancak aracı kurumlardan dolayı fiyatlar astronomik seviyeye ulaşıyor. Bu durumun engellenmesi çok kolay olmayacak. Bu sebeple dezenfektan ürünlerinin devlet eliyle sabitlenmesi iyi bir çözüm olabilir" dedi.

Fiyat artışları konusunda ortada kontrolsüz bir durumun olduğunu vurgulayan Durmaz, fiyatların sabitlenme konusunun fırsatçıları önemli ölçüde engelleyebileceğinin de altını çizdi.

İLK GÜNDE YOĞUN TALEP!

Türkiye’de ilk defa dün ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle birçok ilde maske ve dezenfektan ürünlerine yönelik yoğun talep olduğu görüldü.

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Maske fiyatları rekor seviyede.

MASKE FİYATLARI 180 LİRAYA KADAR ÇIKTI!

Maske fiyatları 180 liraya kadar artarken, 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, 250 ml dezenfektan fiyatı 3.50 TL’den 15 liraya yükseldi.

Türkiye genelinde fiyat kontrolleri sıklaştırıldı.

943 BİN TL CEZA KESİLDİ

Koronavirüs salgınının ardından tüketiciler tıbbi maske ve cihazlardaki fahiş fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığı’na bildirmişti. Gelen şikayetlerin Reklam Kurulu’nda incelenmesinin ardından 13 firmadan 9’una toplamda 943 bin lira para cezası uygulandı.

Buna rağmen fiyatlar artmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri ise tüketicileri, haksız fiyat artışını tespit etmeleri halinde CİMER ile Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasından şikayet etmeleri konusunda uyarıyor.Sektör temsilcileri ise tüketicilerin hijyen ürünlerini eczane ya da medikal ürün satan firmalardan temin etmesini öneriyor.

OYNAT 00:00 20 liraya satılan maske, koronavirüsün etkisiyle 200 liraya yükseldi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, maske, hijyen için gerekli olan el dezenfektan ve kolonya satışlarında artış yaşandı. Salgın öncesinde 20 liraya satılan maskeler şu anda 200 lira oldu. Yoğunluğun giderek arttığını anlatan eczacı Ömer Turgut, maske fiyatlarında da yüksek bir artış olduğunu söyledi. Turgut, 'Maske fiyatlarımızın bu salgından önce paketi 15-20 lira civarındayken, şu anda 150-200 TL'ye yükseldi' dedi. BiP'te paylaş

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