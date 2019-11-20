Dijital dönüşüme kripto para damgası

Günümüzde aktif şekilde kripto para kullanan toplam kişi sayısı on milyonlarla ifade ediliyor. Türkiye ise bu alanda kullanımın en yaygın olduğu ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Ülkemizde bitcoin ve kripto para ile ödeme alan firmalar da tıpkı kullanıcılar gibi hızla artmaya başladı. Bu sahada teknolojik alt yapıyı kurmak için harekete geçen girişimci Niyazi Yılmaz, Bitay Teknoloji ile Türkiye‘nin en gelişmiş dijital para alım ve satım platformunu yönettiklerini ifade etti. Bu doğrultuda alım-satım işlemlerinin yapılmasını sağlayan ileri düzey trade sistemini hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, hem web hem mobil üzerinden kullanıcılarına hizmet sunduklarını bildirdi. Yılmaz, herkese açık ve ücretsiz verdikleri eğitimlerle de bilinçli yatırımcı yetiştirme vizyonu ile Bitay Akademi’yi kurduklarını belirterek, finansal okur yazarlık oranının gelişmesine büyük katkı sağlayacak teknoloji ile gerek online, gerekse merkez ofislerinde ücretsiz sektörel pek çok ders açtıklarını söyledi.

Niyazi Yılmaz

YÜZDE 100 YERLİ TEKNOLOJİ

2018 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan destek alarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Tekno Parkı’nda Araştırma-Geliştirme Projesi ile geliştirdikleri yazılımı kullandıklarını anlatan firma CEO’su Niyazi Yılmaz, “Uygulamamız, güvenlik hizmetini en üst seviyeye taşımak için yüzde 100 yerli, saniyede milyonun üzerinde emri sorunsuz işleyebilme kapasitesine sahip. Trading platformundan dijital varlık cüzdanlarına kadar bütün teknolojik altyapıyı kendi kurup, üçüncü parti yazılım kullanmamakta” dedi. Şirketlerinin Huobi Global ile yapılan çözüm ortaklığıyla da Türkiye’deki en yüksek likiditeyi sunan firma haline geldiğini aktaran Yılmaz, “Kurucularının yurtiçi ve yurtdışında finansal teknoloji ve yatırım sektörlerinde gerçekleştirdikleri uzun soluklu tecrübeleri ışığında ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

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KOLAY KULLANILAN ARAYÜZ

Yılmaz, kullanıcıların profillerine uygun hazırlanmış arayüzler sayesinde kişiye özel profil sunduklarını, ilk defa işlem yapan kullanıcılar için de farklı hazırlanmış kolay kullanılabilir arayüz oluşturduklarına işaret etti. Blockchain ve kripto teknolojisine en fazla yatırım yapan firmalardan biri olduklarına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: “Şirketimiz verdiği eğitimle finansal okuryazarlık oranını yükseltmeyi hedefliyor.”

KULLANICILARINA KAZANDIRACAK

Şirket olarak yeni bir kampanya başlatmaya hazırladıklarını anlatan Yılmaz şu bilgileri verdi: “1000 TL Kazan 1000 TL Kazandır” kampanyası kapsamında referans ile hesap açan herkese 20 lira anında, referansı ile 50 yeni hesap açılan herkese de 1000 lira hediye ediyor. Ses getiren çalışmamız ayrıca referanslarının yaptıkları işlemlerden de kullanıcılarına yüzde 70 referans komisyonu geliri sağlıyor. Yıl sonuna kadar geçerli.”

EN FAZLA KRİPTO PARA SUNAN FİRMA Yılmaz, “Yıldız Teknik Üniversitesi Tekno Park’ında ürettiğimiz Ar-Ge Projesi olan uygulamamızla ve global pazarda yaptığımız çözüm ortaklıklarımız ile kullanıcılarımıza hem hacim hem de Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi çok tercih edilen kripto paraların dışında sunduğumuz çeşitlilikle birlikte ileride bu birimlerle de ödeme imkanı sunacağız” dedi.