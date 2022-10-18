Ekonomi Dijital piyasalarda tekele yeni önlem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital piyasalarda tekele yeni önlem

Ticaret Bakanlığı, 1994 yılından bu yana yürürlükte olan 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler içeren taslağı sektörün görüşüne sundu.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Dijital piyasalarda tekele yeni önlem
​Dijital piyasalarda tekele yeni önlem.

Ticaret Bakanlığı, 1994 yılından bu yana yürürlükte olan 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler içeren taslağı sektörün görüşüne sundu. Kanun değişikliği teklifinde en dikkat çekici madde yurt dışı merkezli olan ya da Türkiye’de yerleşik olmasa bile hizmet veren uluslararası firmaların Rekabet Kanunu kapsamına alınması oldu.

YERLEŞİK OLMASA DA KANUNA TABİ OLACAK

Görüşe açılan taslak ile Türkiye’de hizmet sağlayan firmaları Rekabet Kanunu kapsamına alan kanunun ikinci maddesine “Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik olan veya ikamet eden son kullanıcılara veya yerleşik olan ticari kullanıcılara temel platform hizmeti sunan önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler bakımından yasaklanan davranışlar ile bu teşebbüslere getirilen yükümlülükler de bu kanun kapsamına girer” ifadesi ekleniyor. Böylece uluslararası firmalar Türkiye’de yerleşik olmasa dahi, yerleşik vatandaşlara hizmet verdiği için Rekabet Kanunu kurallarına tabi olacak.

VERİLERİ REKABETTE KULLANAMAYACAK

Öte yandan, kanun kapsamında yıllık gelirleri kullanıcı sayılarına bakılarak, “Önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler” tespit edilecek. Bu kritere dahil olan firma ve işletmeler daha sıkı kurallarla denetlenecekler. “Önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler”, kamuya açık olmayan verileri, ticari kullanıcılarla rekabet ederken kullanamayacak, ticari kullanıcılara ve son kullanıcılara sundukları mal veya hizmetleri, kendilerince sunulan başka mal veya hizmetlere bağlı hale getiremeyecek. Bu şekilde tekel olan firmaların kullanıcı verilerini rekabet ederken kullanmalarının da önüne geçilecek.

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