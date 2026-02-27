'Dik otur kambur olursun' sözü 68 ülkeye ihracat getirdi

Çocukluğundan itibaren duruş bozukluğu şikâyeti olan 32 yaşındaki bilgisayar mühendisi Fatih Durmaz, bu probleme nasıl çözüm bulacağına yönelik uzun süre yaptığı araştırmalar sonucunda bir cihaz geliştirdi. İnsanların duruşlarını ve sağlıklarını nasıl geliştirebileceklerine yönelik cihaz geliştirme fikrini arkadaşları ile paylaşan Durmaz, 2019 yılında bir grup sağlık profesyoneli ve teknoloji tutkunu tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark'ta giyilebilir teknoloji firması Kodgem Teknoloji'yi kurdu.

ARADIĞI ÇÖZÜMÜ BULDU

Bu şirkette "dik duruş bozukluğu" için çözümler arayan Durmaz, son teknolojiyi ergonomik tasarım ile birleştirerek elde edilmesi ve sürdürülmesi kolay iyi bir duruş sağlayan cihaz geliştirdi. Son dönemde yapay zekâ ile desteklenen ve şirket ile aynı ismi taşıyan ürün, sadece duruş düzeltme değil daha sağlıklı bir yaşam tarzına da katkı sağlıyor. Dik duruş bozukluğu için geliştirdiği çözümle kısa sürede ismini duyuran Durmaz, ürününü halihazırda 68 ülkeye ihraç eder hale geldi. Genç girişimci Durmaz, çocukluğundan beri kamburluk şikâyeti yaşadığını belirterek, bu soruna çözüm bulmak için çeşitli yöntemler aradığını, öncelikle sırtına tahta koyup dik durmaya çalıştığını söyledi.

TEKNOFEST’TE FİNALİST OLDU

Sonrasında korse kullanmaya başladığını dile getiren Durmaz, üniversite yıllarında ise kardeşinin uzaktan kumandalı arabasının motorunu sökerek sırtına taktığını ve böylece kurduğu sensörün duruşunu bozduğunda kendisini titreşimle uyardığını anlattı. Durmaz, bu soruna çözüm bulmak için araştırmalar yaparken 6 yıl önce Kodgem Teknoloji'yi kurduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapay zekâ modelli giyilebilir sağlık teknolojileri geliştiriyoruz. İlk ürünümüzle 2019'da sahaya çıktık. Hatta o dönem TEKNOFEST'te de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda finalist olmuştuk. Daha sonra Türkiye Teknoloji Takımının (T3 Vakfı) hızlandırma programlarına da dahil olduk. Geldiğimiz noktada 68 ülkeye ihracat yapan bir girişimiz. Kambur muyum yoksa eğiliyor muyum anlayabiliyor ve bunu dünyada yapan tek cihaz.”

Yatırıma açık bir şirketiz

Kapadokya Teknopark'ta üretim yaptıklarını vurgulayan Fatih Durmaz, yatırıma açık bir şirket olduklarını belirtti ve şu bilgileri verdi: “Yeni bir yatırım turuna da çıktık. Şirketimiz 15 milyon dolar değerlemede ve bunun daha da üstüne çıkabilecek yeni atılımlar yapıyoruz. Yeni yatırım turuyla bunu 100 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ürünümüze yapay zekâ teknolojisini de entegre ettik. İçerisinde 180 milyon saatlik data ile eğitmiş olduğumuz bir model var. Bu model ben dik miyim, kambur muyum yoksa eğiliyor muyum bunu anlayabiliyor ve bunu dünyada yapan tek cihaz. ABD'de Stanford Üniversitesi'nde Michael Gardner ve ekibine Teknolojimizi onların teknolojileriyle birleştirebilme imkânı sağladık. Aslında bu iş birliği Türkiye'den ABD'ye bir teknoloji transferi şeklinde.”







