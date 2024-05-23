Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, (Dini Yükseköğrenim şartı aranan ünvanlar için)

4. Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan beşinci kademe ve üstü ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu ünvanlarda müktesebi bulunmak,

7. Halen öğretmen ünvanında çalışıyor olmamak veya bu ünvanda müktesebi bulunmamak,

8. Erkek olmak.

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacaklardır.

Adaylar sadece bir alan için başvuru yapabileceklerdir.

Özel Şartlar

Öğretmen (Kur’an-ı Kerim): Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

Öğretmen (Arapça): İhtisas kursu belgesine sahip olmak.

Öğretmen (Temel İslam Bilimleri): Temel İslam bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretmen (PDR): Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon ve 33 kredilik Yükseköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programlarından herhangi birini başarıyla tamamlamış olmak. (Eğitim fakültesinden mezun olanlar için bu şart aranmaz.)



