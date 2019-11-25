Ekonomi Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek
İŞ DÜNYASI

Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek

Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla il müftülüklerine gönderilen genelgede kurum maaşlarını ödeme protokolünde faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi istendi. Toplam 150 bin din görevlisinin maaş ve ücretlerinin, müftülüklerce belirlenecek komisyon tarafından hangi katılım bankası aracılığıyla ödeneceğine karar verilecek.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş talimat verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş talimat verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 150 bin din görevlisinin maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmesi talimatını verdi.

  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öncülüğünde faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının katılım bankaları aracılığıyla ödenmesine yönelik çalışma tamamlandı.

Erbaş'ın talimatıyla hazırlık araştırmaların yapılması ve sürecin işletilmesi amacıyla bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı merkez birimlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 10 kişilik bir komisyon kuruldu.

Çalışmalarını 3 ay önce hızlandırıp faizsiz finans kuruluşlarının temsilcileriyle belli periyotlarda toplantı yapan komisyon üyeleri, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve üye 6 katılım bankasının temsilcileriyle toplantılar yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından komisyon tarafından Erbaş'a sunulan raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş ve ücretlerinin faizsiz finans kurumları üzerinden ödenmesinin uygun olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Adım adım Katılım Bankacılığı
EKONOMİ
Adım adım Katılım Bankacılığı

İl müftülükleri tercihte bulunacak

  • Bunun üzerine Erbaş'ın imzasıyla il müftülüklerine gönderilen genelgede, 1 Kasım 2019'dan geçerli yapılacak kurum maaşı ödeme protokollerinde faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi istenildi.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 150 bini aşkın personelin maaş ve ücretleri, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenecek.

İl müftülükleri, halen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi banka aracılığıyla ödeneceğine karar vermek üzere birkomisyon kuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim faize alerjim var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim faize alerjim var
Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek.' diyen Erdoğan, 'Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.' şeklinde konuştu.


TKBB üyesi katılım bankaları ihaleye katılabilecek

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunulması halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilen ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında kurulan komisyonda üç kişi yer alacak.

  • Komisyon, maaş ve ücretlerin ödeneceği bankayı birkaç ay içerisinde tespit edecek.

İl müftülükleri tarafından açılacak kurum maaş ödeme protokol ihalelerine TKBB üyesi katılım bankaları katılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde Emine Bulut'tan söz etti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma hutbesinde Emine Bulut'tan söz etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesinde, evladının gözü önünde öldürülen Emine Bulut ile ilgili konuştu. Erbaş, 'Herkes bilmelidir ki, bir kadının canına kıyılması, en büyük zulümdür. Dinimizde kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır ve emanettir.' dedi.


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