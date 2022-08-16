Ekonomi Doğal gaz desteğinde yeni başvuru zamanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gaz desteğinde yeni başvuru zamanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaklaşık 4 milyon haneyi kapsayan doğal gaz desteğinin ikinci ödemesinin ekim-kasım aylarında yapılacağını açıkladı. Dönmez, yıllık 450 ila bin 150 TL arasında değişen destek için başvuruların alınmaya başlandığını belirtti.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Doğal gaz desteğinde yeni başvuru zamanı
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Elektrik ve doğal gazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunan hükümet, yaklaşık 4 milyon haneyi kapsayan doğal gaz desteğinin ikinci ödemesini ekim ve kasım aylarında yapacak. Başvuruların sürdüğü çalışmada, kriterleri karşılayan hanelere yıllık 450 ila bin 150 TL arasında doğal gaz tüketim desteği verilecek. Daha önce hanelere yönelik olarak uygulanan doğal gaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisan ayında gerçekleştirilmişti. Zorlu geçen kış şartlarında vatandaşların enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğal gaz yardımı yapıldığını söyledi.

4 MİLYON HANEYİ KAPSIYOR

  • Bakan Dönmez, ‘doğal gaz tüketim desteği’ için başvuruların alınmaya başlandığını hatırlattı. Yılda iki kez olan doğal gaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda yapılırken ikinci ödeme ise ekim-kasımda olacak. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu. Fatih Dönmez, konuyla alakalı açıklamasında, “Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila bin 150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor” dedi.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

E-DEVLET’TEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor. Doğal gaz desteği başvurusu yapmak isteyeler için daha önce yayımlanan şartlar ise şöyle; yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğal gaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğal gaz altyapısı olup olmadığı da önemli. Kişilere ödenecek olan meblağ ısı haritasına göre belirleniyor. Ödemeler yılda iki kez gerçekleştiriliyor.

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