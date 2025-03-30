Doğum yardımı 108 kat arttı

Meclis’ten geçerek yasalaşan düzenlemeyle, doğum yardımı ödeneği 211 milyon liradan 22 milyar 800 milyon liraya yükseltilecek. Böylece ödenek oransal olarak 108 kat artmış olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ödeneğin temin edildiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na bu yıl fazladan 22 milyar 589 milyon lira ödeme yapılacak. Doğum yardımı ödeneği 211 milyon liradan 22 milyar 800 milyon liraya yükseltilecek.





5 YAŞINA KADAR 5 BİN LİRA DESTEK

Milletvekillerine gönderilen bilgilendirme notuna göre, 2015 yılından bu yana tek seferlik ödenen 300 liralık ilk çocuk yardım miktarının 5 bin liraya çıkarıldı. İkinci çocuk için 400 lira olan tek seferlik yardım miktarının çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bir 500 liraya, Üçüncü ve sonraki çocuklar için tek seferlik 600 lira olarak ödenen yardım miktarı ise çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin liraya çıkarıldı. Kanuna göre, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocukların aileleri destekten yararlanacak.





AMAÇ GENÇ NÜFUSA KATKI SUNMAK

2015 yılından bu yana sadece Mavi Kart sahibi olan kişilere yapılan doğum yardımı ödemesi Türkiye’de ikamet eden tüm Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Mavi Kartlılara çocuk yardımının yapılmasına ilişkin düzenleme 2015 yılında yürürlüğe girdi. 2015 yılından bu yana tutarlarda artışa gidilmedi. Doğum yardımı programı ve benzeri teşvik uygulamalarıyla uzun vadede genç nüfusun artışı sağlanarak ekonomik büyümenin desteklenmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması amaçlanıyor.



