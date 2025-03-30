Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Doğum yardımı 108 kat arttı

Doğum yardımı 108 kat arttı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0030/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Doğum yardımı programı ve benzeri teşvik uygulamalarıyla uzun vadede genç nüfusun artışı sağlanarak ekonomik büyümenin desteklenmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması amaçlanıyor.
Doğum yardımı programı ve benzeri teşvik uygulamalarıyla uzun vadede genç nüfusun artışı sağlanarak ekonomik büyümenin desteklenmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması amaçlanıyor.

Meclis’ten geçerek yasalaşan düzenlemeyle, doğum yardımı ödeneği 211 milyon liradan 22 milyar 800 milyon liraya yükseltilecek. Böylece ödenek oransal olarak 108 kat artmış olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ödeneğin temin edildiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na bu yıl fazladan 22 milyar 589 milyon lira ödeme yapılacak. Doğum yardımı ödeneği 211 milyon liradan 22 milyar 800 milyon liraya yükseltilecek.


5 YAŞINA KADAR 5 BİN LİRA DESTEK

Milletvekillerine gönderilen bilgilendirme notuna göre, 2015 yılından bu yana tek seferlik ödenen 300 liralık ilk çocuk yardım miktarının 5 bin liraya çıkarıldı. İkinci çocuk için 400 lira olan tek seferlik yardım miktarının çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bir 500 liraya, Üçüncü ve sonraki çocuklar için tek seferlik 600 lira olarak ödenen yardım miktarı ise çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin liraya çıkarıldı. Kanuna göre, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocukların aileleri destekten yararlanacak.


AMAÇ GENÇ NÜFUSA KATKI SUNMAK

2015 yılından bu yana sadece Mavi Kart sahibi olan kişilere yapılan doğum yardımı ödemesi Türkiye’de ikamet eden tüm Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Mavi Kartlılara çocuk yardımının yapılmasına ilişkin düzenleme 2015 yılında yürürlüğe girdi. 2015 yılından bu yana tutarlarda artışa gidilmedi. Doğum yardımı programı ve benzeri teşvik uygulamalarıyla uzun vadede genç nüfusun artışı sağlanarak ekonomik büyümenin desteklenmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması amaçlanıyor.


#Ekonomi
#doğum
#Meclis

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya bayram namazı kaçta? 30 Mart 2025 Kütahya Ramazan Bayramı namaz vakti