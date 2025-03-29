Çalışan anneye 6 ay doğum izni

Hükümet çalışan kadınların doğum izin süresinin artırılmasına yönelik çalışmayı ele alıyor. Düşen doğum hızına karşı atılacak adımlar da ön planda tutularak 2 ay doğum öncesi 2 ay da doğum sonrası olmak üzere kullanılan doğum izni, revizyona gidilerek toplam 6 aya çıkartılacak. Edinilen bilgilere göre, bu çalışma haziran itibari ile de tamamlanacak.





MEVCUT MEVZUAT 4 AY VERİYOR

Mevcut mevzuata göre doğum öncesinde kamu ve özel sektörde çalışan annelere 2 ay ücretli doğum izni veriliyor. Doğum sonrasında ise özel sektörde çalışan annelere 2 ay daha ücretli izin verilerek toplamda 4 aylık bir doğum izni kullandırılıyor. Bu annelerin 2 ay daha ücretsiz izin yaparak doğum iznini 6 aya kadar uzatma şansı bulunuyor. Kamu çalışanı anneler isterlerse 2 yıla kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. Babalara verilen doğum izni konusunda ise uygulama farklı. Memur babalara 10 gün, işçi babalara ise 5 gün izin veriliyor.





ÇALIŞMAYAN ANNELER İÇİN FARKLI FORMÜLLER

Mevcut mevzuattan yola çıkarak kamu ve özel sektörde çalışan annelere yasal olarak 4 ay kullanılan doğum izni yeni düzenleme ile 6 aya çıkarılacak. Böylece doğum hızına artış sağlanması ön plana çıkarak, çalışan annelere yeni düzenleme çalışmalarının da haziran ayı itibarıyla bitirilmesi bekleniyor. Öte yandan çalışmayan annelerin de doğum artışına katkı vermeleri için Aile Yılı kapsamında da farklı düzenlemeler üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.



