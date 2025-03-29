Sosyal medyada yaş sınırı 13 olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya eldi. Uraloğlu, Suriye ile ulaştırma temaslarından süper hızlı tren projesine, metro ve otoyol yatırımlarından sosyal medyaya yönelik yasal çalışmalara kadar geniş bir başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'nun gündeminde Google'ın algoritma değişikliği de vardı.





13-16 YAŞ EBEVEYN İZNİNE TABİ

Uraloğlu, sosyal medyadaki yaş sınırı ile ilgili çalışmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda konuyu değerlendirdiklerini söyledi. Uraloğlu, “Geldiğimiz nokta şudur: Sosyal medyada 13’le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde. Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz. Bir düzenlemeyi bu sene içerisinde inşallah yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.





GOOGLE’IN AÇIKLAMASI BİZİ TATMİN ETMEDİ

Google’ın zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gittiğini belirten Uraloğlu, “Bu değişikliklerin kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı” dedi. Uraloğlu, Google ile ilgili süreci bakanlık olarak doğrudan yetkileri olmasa da yakından takip ettiklerini söyledi.





ŞAM’A KADAR DEMİR YOLU

Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye ile kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve iletişim alanlarında temas halinde olduğunu belirterek, “Kara yollarına baktığımızda istenen standartlarda olmasa da hali hazırda işleyen bir sistem var” dedi. Demir yolu için de Suriye tarafında yaklaşık 50 kilometrelik bir hattın tamamen tahrip edildiğini belirten Uraloğlu, “Onu yapma noktasında bir programlama yapmaya gayret ediyoruz. Yapabilirsek Şam’a kadar demir yolunu bağlamış olacağız. Bu gündemimizde” dedi.





SURİYE’YE TÜRK RADARI

Şam Havalimanı’nın Türkiye’nin teknik desteğiyle ayağa kaldırıldığını hatırlatan Uraloğlu, “Bazı sistemleri kurduk. Bir kısım radarların da temin edilerek kurulması lazım. Yerli ve milli de olsun istiyoruz. ASELSAN üretimlerini yürütüyor. Arkadaşlarımız sahada” açıklamasında bulundu. Türk Hava Yolları’nın Şamİstanbul seferleriyle Suriye’yi bütün dünyaya bağladıklarını belirten Uraloğlu, Pegasus ve Ajet’in Şam’a uçuş talepleri olduğunu sözlerine ekledi.





YAVUZ’A DEMİR YOLU KREDİSİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demir yolu için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Uraloğlu, “Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Halkalı’ya kadar inecek yaklaşık 120 kilometrelik hattın aşağı yukarı kredisini temin ettik diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız” dedi. Bakan Uraloğlu, ayrıca Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nın projesinde revizyon başlattıklarını kaydetti.





İSTANBUL ANKARA’YA İKİNCİ OTOYOL

Ankara-İstanbul arasında, özellikle İstanbul’dan gelirken, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çıktıktan sonra neredeyse şehir içi trafiğe girilmiş gibi olduğunu anlatan Uraloğlu, “10 yıl sonra burada yeni bir otoyol lazım olacak diye hesap ediyoruz” ifadelerini kullandı. Proje çalışmalarını başlattıklarını da kaydeden Uraloğlu, “Burada en uygun güzergah, coğrafyanın en müsaade ettiği güzergah, Sincan, Nallıhan, Beypazarı üzerinden doğrudan Akyazı’ya çıkan hattır” dedi.





SÜPER HIZLI TRENE TALİPLİ ÇOK

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeleri de anlatan Uraloğlu, Ankaraİstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren projesine dünya çapında 3-4 ülkenin, firmanın buna talip olduğunu kaydetti. Garanti ödemeleri hakkında da Osmangazi Köprüsü’nden örnek veren Uraloğlu, “Garanti ettiğimiz rakamın bir buçuk katını geçmiş durumda. 98 kilometrelik bir hattı bypass ediyor” şeklinde konuştu.



