Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: İstanbul'a 4,5 kilometrelik yeni metro hattı

“Ancak gerek şehircilik gerekse değişen ihtiyaçlar noktasında Ümraniye Belediyemizden ve İstanbul Valiliğimizden bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talep geldi. Büyükşehir ne işin içerisinde var ne talep noktasında var ne de bir tasarı da olsa ne bir düşünce de olsa bir projesi var… Bunların hiçbirisi yok. Bunun üzerine biz de buradaki vatandaşlarımızın ihtiyacını çözme noktasında bir proje çalışması başlatmıştık, o proje çalışmasını aşağı yukarı tekamül ettirdik. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir metro hattıdır. Bunun da Cumhurbaşkanımızdan yetkisini alarak Bakanlık olarak yapılmasıdır.”