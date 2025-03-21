Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: İstanbul'a 4,5 kilometrelik yeni metro hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı Projesi hakkındaki iddiaları yanıtladı. Projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralınmadığını ifade eden Uraloğlu, “Kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya il programı kapsamında İkizce Deprem Konutları Bağlantı Yolları’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı basın açıklamasında “6 Şubat'ta yaşanmış olan depremlerden kaynaklanan yeni yerleşim yeri yapma ihtiyacı noktasında ana ulaşım hatlarını ve belli bölgelerdeki altyapıların yollarla beraber yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğümüze verildi. 8 ilde çalışma yapıyoruz bir tanesi de burası.” ifadelerini kullandı.
İkizce 2 Deprem Konutları Bölgesi’ndeki Bağlantı Yollarının 29,5 Kilometresi Tamamlandı
4,4 Milyar Liralık Proje
Bakan Uraloğlu, açıklamasının devamında 21 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı Projesi hakkındaki iddiaları da yanıtladı. Uraloğlu, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden devralınmadığını ifade etti.