Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hattı 1 yılda 4,2 milyon yolcu taşıdı

Bir yıl önce hizmete sunulan ve Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini sadece 8 dakikaya indiren Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'yla ilgili olarak da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Arnavutköy, Taşoluk, Kargo Terminali ve İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam 4 istasyonuyla İstanbul'un şehir içi ulaşımına hız ve konfor kattığını belirtti. 22 Ocak 2023 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı-Kargo Terminali ile 19 Mart 2024 tarihinde hizmete verilen Taşoluk ve Arnavutköy istasyonları arasında taşınan yolcu sayısına da değinen Uraloğlu,

"Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nda toplam 4,2 milyon kişi seyahat etti" dedi. Uraloğlu ayrıca Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy Metro Hattı'nın tamamında açılışından bu yana 17,2 milyon yolcu taşındığının altını çizerek, "Hattımız en son 19 Şubat 2025 tarihinde 37 bin 843 yolcuyla rekor tüm zamanların rekorunu kırdı"