Doğuş Sitesi yeniden inşa ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın İstanbul’da yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyası ile kentin yapı stoku yenileniyor. Bugüne kadar 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci Yarısı Bizden destekleriyle devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece’deki 8 bloklu Doğuş Sitesi, 'Yarısı Bizden' kampanyasının alan bazlı dönüşüm desteğiyle yeniden inşa edilecek.





ARTIK KORKUYLA UYUMAYACAKLAR

Depreme dayanıksız olan sitenin yıkım çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahibi Orhan Yeniay’ın "O çürük evlerde beklemesinler, bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler" mesajını alıntılayarak, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile, sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.





162 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIMI TAMAMLANDI

İstanbul Küçükçekmece’deki 11 katlı 8 blokta oluşan Doğuş Sitesi de alan bazlı dönüşüm desteğiyle yeniden inşa edilecek. İlk etapta 5 blokta bulunan 162 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. İnşaatları Emlak Konut’un üstlendiği proje, 4 bin 752 metrekare alanda yürütülecek. Bakanlık, bina bazlı dönüşümlerde her bir hak sahibine 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlıyor. Doğuş Sitesi’nin dönüşümü ile ilgili bilgi veren Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeynep Ayan, "Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hak sahiplerimizle uzlaşarak dönüşüm sürecini başlattık. Depreme dayanıklı ve çağdaş yapı standartlarına uygun olarak tasarlanan bu kentsel dönüşüm projesiyle hak sahiplerimize en yakın zamanda teslimlerini yapmayı hedefliyoruz" dedi.





ÇÜRÜK EVLERDE BEKLEMESİNLER

Hak sahibi Orhan Yeniay, "Kentsel dönüşüme geçmek istemeyen vatandaşlara sesleniyorum; o çürük evlerde beklemesinler bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerleyecek" dedi. Hak sahibi Gülten Kılıç, eski evlerinin güvenli olmadığını belirterek, "Geceye dua ile sabah çok şükür diyerek kalkıyorduk. Şu an bu işin yüzde 50’si başladı" diye konuştu. Sakine Navruz ise, "Biliyoruz ki devletimiz bize sahip çıktı ve güzel evler teslim edecek" şeklinde konuştu.



