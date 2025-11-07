Bakan Kurum 'İstanbul'u ilk sıraya yerleştiriyoruz' diyerek açıkladı: Başvurular 3 gün sonra başlıyor

Bakan Kurum, İstanbul genelinde 924 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini, 132 bin bağımsız bölümün ise yapımının sürdüğünü açıkladı. Kentsel dönüşümde Türkiye genelinde yürütülen her iki projeden birinin İstanbul’da olduğunu belirten Kurum, “İstanbul’u kentsel dönüşümde 1 numaraya yerleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Yarısı Bizden” ve “Ev Sahibi Türkiye, Ev Sahibi İstanbul” kampanyalarıyla vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını hedeflediklerini söyledi.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 'Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





"BU ACILARI BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"





Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti mutlaka İstanbul olurdu. İşte biz böylesine eşsiz bir şehrin sakinleriyiz. Memleketlerimizden geldik ve İstanbul'un 39 ilçesinde 963 mahallesinde yaşıyoruz. Ve işte biz de bu anlayışla İstanbul'a ve sizlere hizmet etmeyi sıradan bir görev olarak görmüyor, bugün baktığınızda Kartal'dan Küçükçekmece'ye, Tuzla'dan Avcılar'a kadar hemen hemen her ilçemizin tamamında burada devam eden projelerimizi, hedeflerimizi, buradaki hayallerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Aziz İstanbul'a attığımız en önemli imza şudur ki, biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz.





"İSTANBUL'U KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 1 NUMARAYA YERLEŞTİRİYORUZ"





Biliyorsunuz nisan ayından bu yana ve en son Balıkesir merkezli depremlerde İstanbul'umuz defalarca sarsıldı. Biz de bu depremlerden gereken mesajı aldık, almaya devam ediyoruz. İşte bu nedenle kentsel dönüşüm İstanbul'un sadece gündemi değil istikbalidir, her şeyidir diyoruz. İstanbul'umuzda değerli kardeşlerim bugüne kadar tam 924.000 yuvayı bitirdik ve alnımızın akıyla teslim ettik. Şu an 132.000 bağımsız bölümün yapımına da olanca hızıyla devam ediyoruz. İstanbul'u kentsel dönüşümde 1 numaraya yerleştiriyor ve Türkiye'de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden birini Aziz İstanbul'umuza yapıyoruz. Ama, ama çok daha fazla çalışmamız, hep birlikte, hep birlikte belediyelerimizle, vatandaşımızla el ele verip İstanbul'umuzdaki sağlıksız o riskli konutların tamamını yenilemek için atılacak her adımı, annelerimizin burada deprem korkusu bitene kadar, yavrularımızın gelecek kaygısı, endişesi son bulana kadar da durmadan, duraksamadan çalışacağız.





"DİRENÇLİ İSTANBUL HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"





Değerli kardeşlerim, tabii biz bu yola afetli, işte bu afette yaşadığımız acıları bir daha yaşamamak üzere yola çıktık. Dirençli bir İstanbul hayaliyle o hayali kurduk ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yolda İstanbullular yeter ki istesin dedik. İşte yarısı bizden kampanyasıyla birlikte kentsel dönüşümde adeta yeni bir devrim başlattık. Bu kapsamda bugüne kadar 73.000 bağımsız bölümü vatandaşlarımızla el ele yarısı bizden kampanyasıyla dönüştürüyoruz. Üç gün sonra işte başvurularını alacağımız Ev Sahibi Türkiye, Ev Sahibi İstanbul diyoruz ve yüzyılın konut projesinde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Biliyorsunuz 24 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 500.000 sosyal konut müjdesini İstanbul'dan vermiştik ve bu kampanyamız genelinde 81 ilimizde geçerli ama İstanbul'umuzu ayrıcalıklı tuttuk. Çünkü biz bu 500.000 konutun 100.000'ini İstanbul'a inşa edeceğiz ve buna ilave olarak da yine şehrimize tam 15.000 kiralık konut yapacağız. Bu kampanyayla inşallah hem dar gelirli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin o ev alma hayalini gerçekleştireceğiz hem de İstanbul'da hem konut hem de kira fiyatlarını dengeleyeceğiz. Biz istiyoruz ki, istiyoruz ki bugüne kadar hiç ev sahibi olmamış vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bu kampanyayla yuvasına kavuşsun. Tüm başvurularımızı, kriterlerimizi de bu hedefe göre belirlemiş olduk. Üç gün sonra yani 10 Kasım itibariyle başvurularımızı almaya başlayacağız. İnşallah bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden o haksız kira fiyatları düşecek ve inşallah milletimize rahat bir nefes aldıracağız."



