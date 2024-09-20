Döküm fuarında TÜMOSAN rüzgarı

Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas (Ankiros) Fuarı, dün İstanbul Fuar Merkezi’nde 16’ncı kez kapılarını açtı. Fuar bu yıl, 1.137 katılımcı ile 70 bin metrekare fuar alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Albayrak Grubu iştiraklerinden TÜMOSAN Döküm de fuarda en son teknolojik ürünlerini sergiliyor.





BU YIL 5 ÜRÜNÜ DEVREYE ALACAĞIZ

TÜMOSAN Döküm Fabrika Müdürü Hüseyin Köylü, bu yıl fuarda döküm dünyası piyasasında yeni ürünlerini tanıtmak istediklerini belirtti. Köylü, şunları kaydetti: “Geçen sene aldığımız güzel geri dönüşler sonrasında bu yıl da fuara katılma kararı aldık. Konya’daki TÜMOSAN özel endüstri bölgesi içerisinde, 15 bin metrekare kapalı bir alanda üretim yapıyoruz. 12 bin ton net üretim döküm kapasitemiz var. Geçen yıl 15 ürünü devreye almıştık. Bizim için verimli bir yıl geçmişti.” Ürün sayısını artıracakları bilgisini veren Köylü, “Biz genellikle otomotiv sektörüne ürün yapıyoruz. Daha çok TÜMOSAN Motor ve Traktöre ürün verdiğimiz için o alandaki ürün gamımızı artırmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu sene 5 ürünü devreye alacağız ama bu ürün sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz” dedi.





GLOBALDE GÜÇLÜ BAĞLAR KURMALIYIZ

Hüseyin Köylü, fuarın şirket için öneminden de bahsetti: “Ankiros 2024, yenilikçi çözümlerimizi global arenada tanıtmak ve iş ortaklarımızla daha güçlü bağlar kurmak için büyük bir fırsat. TÜMOSAN Döküm olarak kaliteye, teknolojik gelişmelere ve müşteri ihtiyaçlarına verdiğimiz önemi bu fuarda bir kez daha ortaya koyacağız. Sergileyeceğimiz geniş ürün yelpazesi, sektörün gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış, yüksek performanslı ve dayanıklı çözümlerimizden oluşuyor.”





ÜRETİM AVRUPA'DAN DOĞU'YA KAYDI

Üretim gamındaki en önemli iki ürünün motor bloku ve silindir kafası olduğunu anlatan Köylü, “Ana hedefimiz traktörümüzün motor bloklarını ve silindir kafalarını dökmek. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni hat çalışmalarımız da var. Fuarda da Avrupa’da azalan ve kapanan döküm fabrikaları sebebiyle Doğu’ya doğru bir piyasa kayışı mevcut. Biz de bu piyasa kayışı içerisinde bu pastadan payımızı almak istiyoruz. Buna ait kalite belgelerimiz ve teknolojik seviyemiz yeterli durumda” diye konuştu.





Demir-çelik üretimimiz %14,9 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın (Ankiros 2024) açılışını yaptı. Kacır açılışta, “Yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir çelik sektörü Avrupa’nın 2’nci, dünyanın ise 8. büyük çelik üreticisi konumunda. Dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,7 azaldığı bu yılın ilk 7 ayında, biz üretimde yüzde 14,9 artış kaydettik” dedi.



