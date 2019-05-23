Dolar yeniden yükselişe geçti

Dün güne 6.07'li seviyelerden başlayan dolar/TL 6.1220 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6.09'lu seviyelerde kapandı.
Bu sabah 6.1380'e kadar yükseldikten sonra saat 0845'te 6.1265/6.1345 seviyesinden işlem görüyor.
Sepet bazında TL ise bu sabah 6.4780/6.4866, euro/TL 6.8446/6.8564 seviyesinden işlem görüyor.
- BDDK gerçek kişilerin 100,000 dolar üzeri döviz alımlarında dünden itibaren bankalar tarafından bir iş günü valör uygulamasına geçileceğini duyururken, Merkez Bankası da yeniden haftalık repo ihalesi açarak 9 Mayıs'ta başladığı 150 baz puanlık ek sıkılaştırmayı geri çekti.