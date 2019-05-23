Dolar yeniden yükselişte - 23 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle bir hafta aranın ardından dün yeniden aştığı 6.10 üzerindeki seyrini bu sabah da sürdürürken, TL gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışıyor.