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Ekonomi Dolar yeniden yükselişe geçti
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeniden yükselişte - 23 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle bir hafta aranın ardından dün yeniden aştığı 6.10 üzerindeki seyrini bu sabah da sürdürürken, TL gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Haber Merkezi Reuters
23 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
23 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dün güne 6.07'li seviyelerden başlayan dolar/TL 6.1220 seviyesine kadar yükseldikten sonra 6.09'lu seviyelerde kapandı.

Bu sabah 6.1380'e kadar yükseldikten sonra saat 0845'te 6.1265/6.1345 seviyesinden işlem görüyor.

Sepet bazında TL ise bu sabah 6.4780/6.4866, euro/TL 6.8446/6.8564 seviyesinden işlem görüyor.

  • BDDK gerçek kişilerin 100,000 dolar üzeri döviz alımlarında dünden itibaren bankalar tarafından bir iş günü valör uygulamasına geçileceğini duyururken, Merkez Bankası da yeniden haftalık repo ihalesi açarak 9 Mayıs'ta başladığı 150 baz puanlık ek sıkılaştırmayı geri çekti.

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