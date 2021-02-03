​Dolarda erime sürecek

Bütün dünyayı sarsan Kovid-19 pandemisinin etkisiyle zor günler geçiren küresel ekonomiye rağmen Türkiye, aldığı önlemlerle rahat nefes aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” açıklamalarıyla başlayan, ardından da Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor. Dolardaki erime dün de devam etti. Dolara talep azalırken Türk varlıklarına ilgi artarak sürüyor. Dolar kuru 7,09 ile 6 Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar, piyasanın kapandığı saatlerde serbest piyasada 7,1790 seviyesinden alıcı buldu.

YENİ POZİSYON HEDEFi 6,71

Dolar kurundaki bu düşüşle ilgili çarpıcı değerlendirmeler Amerikan merkezli Citigrup’tan geldi. Geçen yılın en iyi Dolar/TL tahmincisi Citigroup, doların G9 ülkenin para birimlerine karşı konsolide olacağı bir döneme girildiğini rapor etti. Dolarizasyonun hızının azalabileceğini vurgulayan kurum, Türkiye’nin yerleşiklerin mevduatlarının ve Merkez Bankası’nın artan güvenilirliğinin, üç aylık vadeli piyasaların 7,45 seviyesini işaret etmesine rağmen, Dolar/TL’yi 7.00’nin altına inebileceğini belirtiyor. Grup stratejistleri; Dolar/TL’de 6,71 hedefi ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye etti.

DOLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Konuyla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan uzmanlar da Türk varlıklarına ilginin devam ettiğini ve dolarda bir gevşeme olduğunu söyledi. Algının Türkiye açısından pozitife döndüğünü belirten Uzmanlar, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerinde etkili olduğunu söylüyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç, mevcut kur seviyesi ile Türk varlıklarının ucuz olduğunu dile getirerek, bu durumun yabancı yatırımcının ilgisini çektiğini söyledi.

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Yusuf Dinç

PİYASA DOSTU YAKLAŞIM KAZANDIRIYOR

Yurt içi yerleşiklerin elindeki varlıkları düşük faiz oranlarının etkisiyle piyasalara yönlendirdiklerini belirten Dinç, piyasa ile ilgili farkındalığın arttığını vurguladı. Yeni ekonomi yönetiminin ve iktidarın ortaya koyduğu piyasa dostu yaklaşımların da belirleyici olduğunu ifade eden Dinç, “Türkiye’nin potansiyeli ile ilgili kaygıların azalması, problemlerinin çözülmesi, AB’nin yapıcı yaklaşımı göstergelerin ötesindeki olgular olarak ön plana çıktı. Türkiye’nin gerçek bir çözüm ortağı olduğunun Avrupa farkında. Bunu da hissettirmeye başladı. Bu yaklaşım yabancı yatırımcının da ilgisini çekiyor. Dolar kurunun daha da düşmesini beklemek olağan görülmeli. Borsa ise yükselmeye devam edecek” dedi.

BORSA YÜKSELİŞ TRENDİNİ SÜRDÜRECEK

Dinç, doların Türkiye’deki adil seviyesinin 5 lira seviyeleri olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Bugüne kadar Türkiye’de dolar 10 lira olacak gibi yapılan yorumlar çok uzak bir öngörüydü. Türkiye’nin potansiyelini okuyamamanın bir işaretiydi. Borsa şimdiki performansını rahatlıkla katlayabilecek potansiyele sahip. Varlıkların döviz cinsinden çok ucuz olması, kurun düşüşüyle biraz telafi edilebilir ama yabancı girişi ve piyasadaki varlıklara olan iştah, borsanın güçlü trendini destekleyecek. Doların 7 liranın altına gerilemesi piyasa için çok olağan bir durum.”

Sefer Şener

Dolar stabil hale gelir

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, faiz artışlarından sonra 6 tane uluslararası kuruluşun, doların 7 seviyelerine gerileyeceğini, hatta bunlardan birinin 6.90’ları bile 2 ay içinde görebileceğimiz tahmininde bulunduğunu hatırlattı. Şener, dolar kurunun yıl içinde ağırlıklı olarak 7-7.50 seviyelerinde olacağı öngörüsünde bulundu. Bu seviyelerin gayet iyi olduğu yorumunu yapan Şener, “Merkez Bankası’nın da rezervlerini tamamlayabileceği seviyeler. Dolayısıyla çok da aşırı gevşemeyi de beklememek lazım. 7 lira seviyeleri çok uygun” dedi.

ALGI POZİTİFE DÖNDÜ

Şener, şu anki durumun lehimize olduğunu ifade ederek, “Yeni anayasa çalışmaları da gerçekleşirse, yıl sonuna kadar dolar bu şekilde stabil olarak devam edecek” dedi. Şener, kurun gevşemesinin nedenlerini ise şöyle sıralıyor: ”Faizlerin artık pozitif getiri sağlıyor olması. Algının pozitife dönmesiyle yaklaşık iki buçuk aylık dönemde Türkiye’ye 16 milyar dolarlık sıcak para girişinin olması. Tüm piyasaların Türkiye ile ilgili beklentilerin pozitife dönmesi.”