Dolarda 'serbest' düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL’yi özendirici adımları sonucunda döviz kurlarında yaşanan dengelenme, Kapalıçarşı'da da etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da yıllar sonra ilk defa Merkez Bankası kurunun altında döviz satıldı. Fiziki dolar ile gösterge kur arasındaki makas 2 TL’nin üzerine çıktı. Yeni Şafak'a konuşan Kapalıçarşı Döviz ve Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, bu durumun TL'nin kıymetli olmasından kaynaklandığına dikkat çekti. Faiz yüksek olduğu için insanların kredi kullanamadığını belirten Kapukaya, "Ödemeleri yaklaşan kişiler döviz ve altını bozdurarak borçlarını ödüyorlar. TL'ye talep artınca gösterge kurun altında döviz satışı yapıldı. Bu hafta da işlemler böyle devam eder ancak uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

Ekonomist Erdoğan Turan da izlenen para politikasının amaçlarından birinin TL'ye dönüşün sağlanması olduğunu belirterek, "Liralaşma hamlesinde başarı sağlanırsa Merkez Bankası'nın para politikasının etkinliği daha da güçlenir" değerlendirmesini yaptı.

Adnan Kapukaya

DÖVİZ TUTMAK TARTIŞILIR HALE GELDİ

Faizlerin seri şekilde yükseltildiğini, son günlerde döviz tutma konusunun tartışılır hale geldiğini anlatan Turan, "Konuya getiri cephesinden bakanlar şunu görüyor: Yılbaşından bugüne dolar tutanların yakaladığı getiri yüzde 10 seviyesinde. Bugün mevduatın aylık getirisi yüzde 4,5 civarında. Vatandaşın bir dönem yoğun şekilde yöneldiği, yatırım aracı olarak gördüğü konut ve otomotiv gibi alanlarda da kısa vadede beklenti kalmadı. Bugün büyükşehirlerde 1 milyon TL'ye ev alamazsınız. Ancak mevduatta 1 milyon TL'nin aylık getirisi 45 bin TL'yi buluyor. 1 milyona konut alabilseniz de aylık kirası 45 bin TL olmayacaktır. Yani beklentiler ve şu anki gerçeklerle baktığınızda TL'de kalmak ve bunu risksiz bir alanda yatırıma yönlendirmek daha mantıklı görünüyor" diye konuştu.

Erdoğan Turan

BORSA İSTANBUL'A 1,2 MİLYAR DOLARLIK YABANCI GİRİŞİ

Yabancı yatırımcı algısındaki değişime de dikkat çeken Erdoğan Turan, "Borsa İstanbul'da son 4 haftada yabancı yatırımcı cephesinden 1,2 milyar dolarlık giriş var. Yabancı yatırımcı dövizden TL'ye dönüp hisse senedi alıyorsa hem Borsa İstanbul için pozitif beklentisi var hem de kur tarafında anormal bir baskı beklemiyordur" ifadelerini kullandı.







