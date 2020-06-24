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Ekonomi Dönüşler başladı dönüşüm hızlandı Artık ofisler tek tuş ile yönetilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dönüşler başladı dönüşüm hızlandı: Artık ofisler tek tuş ile yönetilecek

Yeni normale geçişle birlikte başta büyük şirketler olmak üzere iş dünyasında ofise dönüş hızlandı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun çalışma düzenine geçen firmalar, yeni süreçte zeka destekli yazılımlarla ofislerini dönüştürdü. Sosyal mesafeden temassız ateş ölçümüne kadar pek çok uygulamanın hayata geçirildiği yeni normalde artık tek tuşla ofis yönetilerek, online iş değerleme yönetimi yapılabiliyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (kovid-19) salgını, pek çok alanı olduğu gibi iş hayatını da ciddi ölçüde etkiledi. Alınan sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında yüz binlerce şirket, ofis ortamlarındaki bulaş riskine karşı evden çalışma modeline geçmişti. Yeni normalle birlikte büyük şirketler başta olmak üzere dönüşün başladığı ofislere kovid-19 kuralları geldi.

YATIRIMCISI KAZANÇLI

Sedat Yazıcı

Kapalı alanlarda çalışmayı kolaylaştıracak girişimlerin hem yurt içi hem de yurt dışından ciddi talep gördüğü yeni normalde, alana yatırım yapacak girişimcilerin kazançlı çıkacağı öngörülüyor. Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta bulunan YSM Yazılım & PİR Yazılım Şirketleri CEO’su Sedat Yazıcı, bu süreci dijitalleşmenin öneminin çok net anlaşıldığı bir dönem olarak nitelendiriyor. “Geçtiğimiz 3 ay bunu öğretmeye, farkındalığın oluşmasına yetti. E-ticaretten, e-öğrenmeye, e-iş yönetimine kadar her şey e-platformlara, online ortamlara kaydı” diyen Yazıcı, çevrim içi iş değerlendirme ve ücret yönetimi yazılımı geliştirdiklerini aktardı. Yazıcı, çalışmanın içeriğini şu şekilde sıraladı: “İçerisinde performans yönetimi var, yetkinlik yönetimi var. İş analizi, iş tanımları, eğitim yönetimi var, işe alım var, özlük var. Proje yönetimi, vardiya takibi, tutanak takipleri, etkinlik takipleri, puantaj sistemi var.”

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

  • Hayata geçirdikleri Online İş Değerleme ve Ücret Yönetimi çözümünün Türkiye pazarında bir ilk olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti: “Çalışanlar eşit işe, eşit ücret aldığını, tanımlanmış işinin doğru ve adil ücretlendirildiğini, ücret sisteminin güvenilir olduğunu, ücretinin doğru belirlendiğini, ücretinin katılımcı bir yöntemle ve analitik olarak değerlendirildiğini ve belirlendiğini, iş tanımı, yükü, görev yada pozisyon gibi değişikliklere uyumlu olarak ücretinin düzenlendiğini, ne azı ne fazlası “tam hak edildiği kadar ücret” aldığından emin. İşletmeye ve işverene de fayda sağlıyor. İş yaşamı, iş barışı, motivasyon, huzur adına ne derseniz çok daha güzel bir iş yeri iklimine sahip olabiliyor.”

Tek tuşla ofis yönetimi

Ofisler için teknoloji geliştiren Peakup IoT platformu da NOVA’yı hayata geçirdi. Uygulama ofise girişten itibaren yönetimi ele alıyor. En büyük faydası mekanlardaki fiziksel teması azaltması. Herkesin dokunduğu kapı koluna, klima için kumandaya ya da aydınlatma için düğmeye dokunmak gerekmeyecek. Parmak iziyle kapı açma dönemi de uygulama ile son buluyor. Tüm bunlar cep tele-fonu ya da bilgisayar ekranından tek tuşla yapılabilecek.

Koronavirüse geçit vermiyor

  • KOSGEB destekli Türk Ar-Ge şirketi Ayvos’un geliştirdiği yapay zeka destekli yazılım ise, koronavirüse geçit vermiyor. Yazılımın kameralara entegre edilmesiyle sistem devreye giriyor ve sosyal mesafenin ihlal edildiği, maske kullanılmadığı durumlar tespit edilerek yetkililere bildiriliyor. Termal IP kameralar üzerinden 6 metre mesafeden temassız bir şekilde serbest geçiş sağlayarak anında ateş ölçümü yapabiliyor.

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